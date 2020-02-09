高雄光華夜市藏賭博網站 大賺中國大陸至少4億

不法集團涉經營線上賭博網站，專供中國大陸賭客下注包括彩票、體育、棋牌遊戲等，橋頭地檢署3天前指揮警、調搜索藏匿於高雄市知名光華夜市的總部，查獲王姓負責人等15人到案，初步清查相關賭博網站至少3個，才不到3年累積獲利超過人民幣1億（約台幣4億3000萬），訊後王被聲押禁見獲准，會計魏女交保30萬、人事主管王女20萬。

檢警調的專案小組發現，王姓負責人等人成立「XX網路科技公司」經營「益X娛樂」、「6X益X娛樂」、「6X娛樂」等網站，以六合彩、運彩等供對岸民眾下注，且運用大量的中國大陸人頭帳戶，將賭資多層次洗錢，來規避查緝。

檢警調掌握，該集團在高雄光華夜市範圍內、前鎮區光華一路設營業處當辦公室，雇用員工設計及經營賭博網站，另又於附近光華二路設水房據點，雇客服人員來招攬賭客，並為賭客匯款，甚至還雇專人核對網站的開牌結果與客人下注是否有異常，並關注投注結果以防作弊。

橋檢接獲情資後，由主任檢察官謝肇晶、檢察官鄭子薇指揮高市刑大、刑事局南打、調查局航高站等本月6日前往搜索，扣得交易報表、教戰手冊、電腦38台、手機146支、提款卡75張、U盾110支、現金26萬多元等證物，當場拘捕王姓負責人、會計魏女、人事主管王女及12名員工到案。