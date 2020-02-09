「選票簽名才不被國家機器做掉」 他狠酸韓粉下場沒事

高雄劉姓男子去年11月涉於個人臉書轉發一張文字圖片，內容疑為國民黨候選人韓國瑜支持者要求總統大堅定投韓，且「記得一定要在選票上簽名，才不會被國家機器做掉！」劉更留言「智障傳給智障會相信喔！投韓才要簽名，投蔡英文總統不用簽名」，結果遭警方依違反社維法移送，但高雄地院認為劉的行為不算捏造、散布謠言，判免罰。

據了解，「台灣事實查核中心」去年12月11日就針對社群平台流傳的文字「重要提醒，冥禁黨無所不用其極，明年大選除了堅持投韓總以外，記得一定要在選票上簽名，才不會被國家機器做掉！請所有韓家軍幫忙分享！」澄清若於選票上簽名將成為無效票。

裁定指出，家住高雄三民區的劉姓男子去年11月26日轉發這個提醒韓粉要在選票上簽名的文字截圖，且他還留言「智障傳給智障會相信喔！投韓才要簽名，投蔡英文總統不用簽名」，被警方認為他涉在網路上散布謠言、足以影響公共之安寧，送辦裁罰。

劉姓男子辯稱，目的是要提醒他的朋友不要學圖片上所說的簽名，且他留言「智障傳給智障會相信喔！」是指圖片所說的只有智障才會相信要簽名；劉也稱，大家都應該知道在選票上面簽名會變成廢票，他朋友也留言表示不相信圖片內文，他只是覺得有必要對圖片不實內文來闢謠。

法官認為，劉姓男子的貼文是針對政黨的評論、投票方式不當的說明，難認有捏造不實事實成為謠言再散布，加上我國公民義務教育都有教導在選票簽名會成廢票，每到選舉期間更常有宣導如何投出有效票，所以劉轉發的文字截圖以及他的個人評論，應難引起閱覽者心生畏懼或恐慌，而影響公共安寧的情形，不必裁罰。