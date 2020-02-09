替人討債到眼鏡行砸店 莽男遭判拘役20天

台中市康姓男子接受友人委託，在去年7月間開車前往西屯區賴姓男子經營的眼鏡行，過程中持店內的椅子朝賴的方向砸，造成一台電腦螢幕破裂，賴提告毀損，台中地院審理後，認定犯行明確，判拘役20天，得易科2萬元罰金。

判決書指出，康姓男子（57歲）接受朋友委託，經營補習班的賴姓男子沒有依約返回每月1萬元的欠款，康在去年7月22日晚間7時許，開車前往賴經營的眼鏡行，並向賴索討欠款，過程中因賴不能依約返還欠款，康就持店內椅子往賴方向砸，而毀棄賴擺放在眼鏡行的電腦，造成電腦螢幕破裂而喪失效用，椅子也出現刮痕，減損裝飾美觀。

康被檢警通知到案時否認涉案，辯稱他拿起椅子是要嚇唬賴，因為賴「完全沒有信用可言」，不是要砸電腦。

台中地院審酌，康未能理性處理與告訴人的債務糾紛，反以毀損告訴人物品的方式洩憤，動機實屬可議，犯後又未能獲得告訴人諒解，彌補其損害，考量被告於偵查中否認犯行，但在法院的準備程序時，終於坦承犯行，認定涉毀損犯行明確，依法判拘役20天，得易科2萬元，全案可上訴。