新型冠狀病毒疫情令人心惶惶 網上假訊息四竄

武漢新型冠狀病毒傳染力驚人，而引發人性恐懼、同情的假消息也像病毒般在網路上快速傳播！除了近來的衛生紙之亂，讓蔡總統、經濟部紛紛出面澄清，法務部也要求速查嚴辦。此外，武漢肺炎「吹哨者」李文亮一封動人的手稿，也在網路上廣傳，卻被證實是別篇文章改寫。

李文亮之妻求救？

在海峽的那一頭，武漢肺炎的「吹哨者」李文亮醫師不幸染病，在7日以34歲英年早逝，引發中國輿論沸騰。同日，流亡美國的人權人士向莉在推特上轉發一封李文亮妻子付雪潔所寫的求救信，提到自己懷有5個月的身孕，卻因發燒準備去醫院隔離，而膝下的5歲兒子無人照顧，請求外界救救她幾乎要「坍方」的家。

8日付雪潔在微博上表示，近期網上發布的各類涉及對李文亮的捐助資訊，均不是出自她手，希望外界不要再傳播，以免給家人造成不必要的困擾。她也強調只接受下列款項：官方給予李文亮工傷、喪葬等有關的賠付項款等。

此外，網路上也流傳一封李文亮生前的「手稿」《我走了》：「…對不起，孩子！我知道你只想要一個平凡父親，而我卻做了一個平民英雄。…我的墓誌銘只需一句：他為蒼生說過話。」《紫牛新聞》查證，發現這是「傳真聯播」改寫自7日「萍語文」所發文章《我走了，帶著一張訓誡書》。微信公眾平台8日也已刪除該文章，但仍在各個臉書、LINE群組瘋傳。

衛生紙之亂

近來台灣民眾除了到藥局排隊搶口罩，也有不少人趕去各大賣場瘋狂搶購衛生紙、衛生棉和尿布，原因來自於網路上正瘋傳「口罩趕工造成衛生紙、尿布和衛生棉的原物料不夠」，以及「衛生紙原料來自中國大陸，因此進口會有困難」等，不實謠言。

對此，經濟部、行政院長蘇貞昌與蔡總統都紛紛出來闢謠。經濟部7日表示，口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料70%以上為短纖紙漿，而尿布及衛生棉所使用的不織布，只跟口罩內層使用的「#PP熱風不織布」重疊，但這項材料的「產量遠大於需求」。此外，台灣紙漿主要從智利及巴西進口。

法務部也欲快刀斬亂麻，8日下令高檢署與調查局主動配合警政、消費者保護、公平交易等相關主管或權責機關，針對涉及刑責、社維法、行政法等情事，依法速查嚴辦，以遏止假消息的流傳。

【更多精采內容，詳見 】