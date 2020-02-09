六旬婦搭電梯罵鄰居「沒有出息」涉公然侮辱罰1萬

台中市北區鮑姓女子因與林姓鄰居有摩擦，涉嫌在去年4月、6月間在社區大樓的大廳、曬衣場、電梯裡，辱罵林「沒有出息」、「騙吃騙喝」等語，林狀告公然侮辱，台中地院審理後，認定鮑女犯行明確，依公然侮辱判罰1萬元，得易服勞役10天。

判決書指出，台中市鮑姓女子（69歲）與林姓男子是鄰居，因鮑女不滿林的行為，雙方有摩擦，鮑女涉嫌在去年4月、6月間，分別在大樓的大廳、曬衣場、電梯內，辱罵林「騙吃騙喝」、「沒有出息」、「無法無天」、「醜陋至極」、「骯髒醜陋」等語，遭林提出公然侮辱告訴。

台中地院審理後認定，鮑女與林是同一社區的住戶，不用理性方式處理糾紛，反而用言語侮辱林，且辱罵的言語並非客觀事實，而是在客觀上足以貶損人格與社會評價的言語，因此依公然侮辱罪，判罰1萬元，得易服勞役10天，可上訴。