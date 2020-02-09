帳戶多50萬辯存摺放置物箱被竊 法官認她詐欺共犯判刑

台中市張姓女子從事機械組裝工作，但她的帳戶被檢警查出涉嫌在2年前被詐騙集團當成人頭帳戶使用，帳戶內還有莊姓女子、連姓男子轉來的贓款30萬、20萬元，張女被依幫助詐欺罪嫌函送檢方偵辦，張女否認涉案，辯稱該帳戶與金融卡都放在機車置物箱內，檢警去年初被通知到案時，才知失竊，台中地院審理後，不採信張女說法，依法判刑5月，得易科。

判決書指出，張姓女子（34歲）在2018年6月13日前，在不詳的地點、時間將她申辦的彰化銀行存摺、提款卡提供給詐騙集團潘姓男子，張女帳戶隨後被拿來當成人頭帳戶，詐騙莊姓女子、連姓男子等二人，二人分別匯款30萬、20萬元，檢警循線在去年1月間通知張女到案。

張女否認涉案，辯稱該帳戶過去是繳交房貸的帳戶，但後來已沒有使用，因曾與男友開店，都將該存簿、提款卡放在機車置物箱內，但被警方通知時，才知提款卡跟存簿已失竊。

台中地院審理後認為，張女有房屋買賣與工作經驗，詐騙集團騙取或購買人頭帳戶的手法，已經常在報章媒體、官方機關不斷宣導，張女既然知道帳戶資料重要性，就不可能會抄寫密碼，還把提款卡、存簿都放置在任何人都可隨意順利開啟的機車置物箱內。

合議庭指出，另外詐騙集團在使用該人頭帳戶前，一定會確認該帳戶沒有被人通報遭竊，處於實質支配力下，不可能讓帳戶處於隨時會被通報停止使用的風險中，所以不採信張女說法。

全案審理後，依幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案可上訴。