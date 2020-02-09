清潔隊員A雙份加班費涉貪污 溢領1萬餘元遭起訴

台北市清潔隊隊員吳姓男子，因經濟壓力想賺加班費，涉嫌持同事杜姓男子的識別證刷卡加班，實際上是一人做事，領兩份加班費，兩人涉嫌謊報加班9次，溢領1萬0458元，士林地檢署日前偵結，全案依照貪污治罪條例罪嫌起訴。

吳男擔任士林區清潔隊蘭雅分隊員近9年，杜男則是在分隊服務超過12年，負責夜間垃圾車定時定點收運、廚餘及資源回收物品等業務，清潔分隊長核定每周三、周日，以2人一組、每次加班4小時，加派隊員清運轄內的行人專用潔箱。

起訴指出，吳男、杜男涉嫌利用2人指派同日、同組加班機會，詐領加班費，吳男持未實際加班的杜男識別證刷卡簽到、簽退，使不知情的領班、清潔隊隊部會計人員彙整點名、加班資料，核報請領加班費，致審核人員核給加班費。

杜男供稱，因個人身體因素無意願加班。吳則供稱，因有經濟壓力，才會刷杜的識別證簽到、簽退，杜未實際加班，待隔月加班費入帳，杜再從薪資帳戶提領現金交給他。

檢方指出，經調閱監視器畫面，2人同組的加班日期，均僅由吳男1人加班4小時，執行2人業務。

檢察官認為，2人利用職務機會，向環保局詐領9次加班費，，每次1162元，共溢領10458元，由於犯罪情節尚屬輕微，且犯罪所得在5萬元以下，主動向廉政署自首，並繳回全部犯罪所得，建請法院依法減刑，全案依貪污治罪條例起訴。