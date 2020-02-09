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監理所人員涉侵占稅費 公懲會判撤職

中央社 / 台北9日電

男子卓國華在台中區監理所擔任書記期間，涉嫌利用系統作業流程漏洞，侵占民眾臨櫃繳納的稅費，金額超過新台幣200萬元。公務員懲戒委員會判決卓男撤職，並停止任用3年。

判決指出，卓國華自民國101年10月4日起至106年6月7日，擔任交通部公路總局台中區監理所書記，承辦稅務管理課窗口，負責稅費業務查詢及補單、自行收納款項收據申請及管理，違費收款及退款業務。

卓男在104年3月至106年5月間，在民眾臨櫃繳納汽機車燃料稅逾期罰款，及強制執行支出的費用時，利用職權登入稅費規費系統，先列印收據給繳費人，再登入系統修改收據作廢，並註記「車號錯誤」、「資料不符」、「車主申訴免繳」等不實的免繳資料，未將已收取的款項繳回，共計侵占新台幣96萬9504元。

卓男再利用監理所內部作業流程漏洞，臨櫃收取民眾繳納的罰緩後，登入系統登錄重複繳納、溢繳或符合免罰等規定，並改為現金退款，而未將收取的款項繳回國庫，共計侵占108萬1307元。

事跡敗露後，卓男於106年5月26日到廉政署自首，繳回所有犯罪所得，被台中地檢署依貪污治罪條例起訴。台中區監理所將他調職、記1大過處分，並移送公懲會懲戒。

公懲會審理後，認定卓男戕害公務員清廉節操形象，使民眾喪失對公務員的尊重與執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，判決撤職並停止任用3年。

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