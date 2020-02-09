聽新聞
test
0:00 / 0:00
準時繳罰單卻還被吊扣駕照 新北男抗議遭2次處罰
新北市一名陳姓男子日前到裁決處抗議，明明罰單都在期限內拿去超商繳納，竟然還收到裁決書，遭處分吊扣駕駛執照1個月，並參加道路交通安全講習，「這不是被2次處罰？」
新北市交通裁決處副處長林碧芬表示，交通違規除了要繳罰單，還會被記違規點數，6個月內違規記點達6點以上，更要被吊扣駕照1個月，而陳男因去年11月、12月遭警方攔查舉發「闖紅燈」違規，除了繳納罰鍰外，還要被各記違規點數3點，因此依規定要處分吊扣駕照1個月及參加道路交通安全講習。
林碧芬舉例，逆向行駛或跨越雙黃線記違規點數1點；汽車裝載貨物不依規定記2點；闖紅燈或危險駕駛等記違規點數3點，違規記點就是要針對交通違規的累犯者，藉由吊扣駕照處分產生嚇阻力，罰錢事小但記點遭扣駕照，可得不償失，且嚴重者1年內經吊扣駕照2次，再違反記點條款，將會直接吊銷駕照。
裁決處指出，駕駛人可在統一、全家、OK、萊爾富、美廉社等超商使用多媒體機繳紅單罰款時，利用查詢畫面得知違規所記的點數，若要知道累計的違規點數，可利用監理服務網或以手機下載監理服務APP，輸入身分證號與出生年月日查詢，即可知道累計的違規點數。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言