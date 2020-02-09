準時繳罰單卻還被吊扣駕照 新北男抗議遭2次處罰

新北市一名陳姓男子日前到裁決處抗議，明明罰單都在期限內拿去超商繳納，竟然還收到裁決書，遭處分吊扣駕駛執照1個月，並參加道路交通安全講習，「這不是被2次處罰？」

新北市交通裁決處副處長林碧芬表示，交通違規除了要繳罰單，還會被記違規點數，6個月內違規記點達6點以上，更要被吊扣駕照1個月，而陳男因去年11月、12月遭警方攔查舉發「闖紅燈」違規，除了繳納罰鍰外，還要被各記違規點數3點，因此依規定要處分吊扣駕照1個月及參加道路交通安全講習。

林碧芬舉例，逆向行駛或跨越雙黃線記違規點數1點；汽車裝載貨物不依規定記2點；闖紅燈或危險駕駛等記違規點數3點，違規記點就是要針對交通違規的累犯者，藉由吊扣駕照處分產生嚇阻力，罰錢事小但記點遭扣駕照，可得不償失，且嚴重者1年內經吊扣駕照2次，再違反記點條款，將會直接吊銷駕照。

裁決處指出，駕駛人可在統一、全家、OK、萊爾富、美廉社等超商使用多媒體機繳紅單罰款時，利用查詢畫面得知違規所記的點數，若要知道累計的違規點數，可利用監理服務網或以手機下載監理服務APP，輸入身分證號與出生年月日查詢，即可知道累計的違規點數。