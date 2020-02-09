吃了薑母鴨…警拒酒測落跑 主管連坐拔官

警界「酒駕零容忍」破功，高雄鹽埕分局林姓警員日前與友人相約吃薑母鴨後騎車返家。途中遭自家人攔查，他拒絕接受酒測，藉口「身體不舒服」攔計程車離去。消息傳回鹽埕分局，林被記一大過，並調至林園一派出所；林的上級主管也因考核監督不周，負連帶責任，被調至仁武分局內勤組。

高雄市警察局長李永癸去年起不斷重申「酒駕零容忍」，更用「不定時炸彈」形容酒駕行為，要求警方全力「拆彈」防制酒駕。李永癸昨再次表示，酒駕行為害人害己，督察單位會全力要求、督導。

據了解，五十歲林姓警員日前輪休時，凌晨與朋友相約在鳳山吃消夜，席間大啖含有酒精成分的薑母鴨。林從一點多吃到三點離席，騎車返家途中，由於林後座載的乘客沒戴安全帽，遭鳳山巡邏員警攔下盤查。林疑一時心虛，喊了一聲「學長」想請求通融，執勤員警懷疑他酒駕，要求配合酒測。

林擔心剛吃完薑母鴨，可能有酒精殘留，當場拒絕酒測；員警對他開出十八萬元拒測罰單，他也拒絕簽收，藉口「身體不舒服」，隨即攔下計程車，自行到高雄長庚醫院急診。執勤員警只能依規定當場告發，並移置車輛。

消息傳回鹽埕分局，分局展開調查，林堅決表示當天沒有飲酒，只有吃薑母鴨，但擔心酒測數值會受影響，才拒絕酒測。鹽埕分局長劉安杰獲報後，立即召集幹部查處，依規定記林員一大過，並調整服務單位，六日調至林園一派出所。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康