椰樹落葉砸中害摔車 國賠21萬

陳姓機車騎士去年騎車在高雄市楠梓街頭，突然被路旁椰子樹掉落的樹葉擊中摔車，全身多處受傷，他打官司要求國家賠償。橋頭地院法官認定高雄市府養工處未善盡路樹維護管理責任，判賠廿一萬餘元，可上訴。

陳姓騎士去年四月二十八日上午騎機車沿楠梓區右昌街由西向東行駛，突然被路旁椰子路樹掉落樹葉擊中摔倒，頭部、四肢有多處受傷，還造成第五、六肋骨骨折；陳受傷後，兩個半月無法工作，還要支出醫療費、機車維修費，還飽受精神痛苦。

陳認為，椰子樹是高市府養工處管理的公共路樹，因欠缺管理才造成事故，依國家賠償法向市府求償卅五萬一七八四元。

養工處辯稱，根據案發現場照片，椰子樹葉掉落未到路面前就有刮地痕跡，懷疑陳是騎車自摔，而非被掉落樹葉擊中而摔車；且案發後，椰子樹葉已被移動，以欠缺證據為由，拒絕賠償。

不過，何姓目擊者證稱，當時他騎車在陳的對向，目睹「一個很大的東西砸下來」，接著就聽到車子滑行倒地的聲音，發現陳倒地、血流滿地，趕緊幫忙叫救護車，當時也有很多路人停下來幫忙。

法官認為，何是偶然路過現場的目擊者，證詞應可採信。

至於養工處質疑釀禍的椰子樹葉在案發後被移動過，何姓證人表示，當時有其他人幫忙搬樹葉。法官認為，在這種事故情況下，路人協助移走阻礙道路的障礙物，是人之常情。

判決指出，椰子樹葉不僅葉片大、也有相當重量，如掉落砸中人車，通常會造成一定損傷。椰子樹是養工處管理的路樹且平常會視情況修剪椰子樹，自然知道要防範潛在風險，理應善盡維護管理責任，避免往來人車遭落葉擊中而受損。

法官認為，陳姓騎士被椰子樹葉砸中摔車是事實，養工處沒有事先發現該椰子樹葉可能脫落，也沒及時採取防範措施，才會造成騎士摔車事故，認定養工處有管理缺漏，判賠廿一萬八○八五元，可上訴。