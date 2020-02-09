濫訴太嚴重…富二代婚變 衍生50件官司

國內知名企業家之子的婚變，竟衍生出近五十件官司，其中一方律師因此被律師公會認定有重複提告、亂告等違反律師倫理規範行為而移送懲戒，凸顯國內濫訴問題嚴重。

聯電榮譽副董事長宣明智的長子宣昶有和前妻王敏婚變後，雙方發生多起衝突，王敏指控，宣昶有二○一三年訴請離婚後，宣家人及司機、友人，陸續對她與家人提出四十九件訴訟；加上王敏對前夫家提告的案子，雙方互控官司之多，讓不少法官、檢察官深感無奈。

高檢署一位檢察官表示，許多訴訟案件來自鄰居、夫妻間失和，有些可能積怨已久，即便只是挫傷等小傷害，也一定要「告到底」，為的只是爭一口氣。

法院裡鄰居間糾紛不勝枚舉，嘉義蔡姓蚵婦因認為隔壁的老太太老把垃圾掃到她家門口，先是潑對方水，再拿油漆桶砸七十七歲的老太太。嘉義地院依傷害罪判蔡婦三月徒刑，得易科罰金，她堅持上訴，辯稱是對方先動手，卻提不出任何證據，加上她和老太太身形、體力差距甚大，二審台南高分院當然駁回她的上訴。

台中一名婦人產後回家，因樓上女鄰居有五名身心障礙、發展遲緩的子女，坐月子的婦人覺得女鄰居家裡實在太吵，到對方家猛拍大門，結果被罵「瘋查某」；她提告公然侮辱，女鄰居遭台中簡易庭處四千元罰金。婦人覺得判得太輕，也請檢察官上訴，主張「應該罰她三萬元」。

台中地院在判決中直指，公然侮辱罪的最高刑度為罰金九千元，法院根本不可能判罰三萬元，否則就是逾越法定最高刑度，駁回上訴定讞。

謝姓男子酒醉後大聲吆喝，還用三字經罵陳姓鄰居，陳推了謝一把，謝因酒醉站不穩而撞到冷氣受傷，新竹地院依傷害罪判陳罰金五千元；謝還不滿請檢察官上訴，高院改判罰金三千五百元。

一名法官說，為這樣的案件，一、二審法官、書記官、庭務員、法警和檢察官都得投入，成本非三、五千元，上訴結果更不如告訴人預期，對有限的司法資源其實是一種浪費。

一名資深檢察官指出，司法資源和人民的訴訟權要怎麼平衡，一直是個難題，司法資源有限，必須妥善利用，會濫訴的人可能不在乎錢，讓長期存在的問題難以解決，但民眾可以接受司法資源投資在這類型的案件上嗎？