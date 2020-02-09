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減少濫訴…告訴、告發採有償制 至今沒結論

聯合報 / 記者王宏舜／台北報導
司法院統計，一審刑案上訴二審，約75%結果不會變，但不少當事人就是要上訴。 圖／聯合報系資料照片

司法院統計，一審刑案上訴二審，約七成五結果不會變，但仍有不少當事人就是要上訴，法界人士指出，司法資源有限，應放在金融犯罪、貪汙、殺人、性侵等重大犯罪上；國內官方及學界曾研議對告訴、告發案件部分採有償制，但至今仍無結論。

司改國是會議期間，司法院、法務部的報告都曾提出若告訴、告發部分採有償制，可減少檢察官偵查數量，間接降低起訴件數；像是輕率對他人提告或告發的誣告者，依案件性質課與支出規費和調查程序費用。不過，此舉被質疑可能影響人民訴訟權。

台大法律系教授許士宦曾在司法院舉辦的研討會中指出，要防止濫訴，除駁回起訴和裁罰外，要求濫訴者賠償另一方律師費用、律師代理當事人濫行起訴應負連帶賠償責任等方式，都是可研議的方向。

刑事訴訟法有「協商程序」，一審案件如採協商成功，即不再上訴二審。一名法官感慨，量刑協商理論上可以減少上訴二審的案件量，但實務上會在一審協商成功案件有限。

有檢察官指出，若證據十足，沒必要和被告談量刑協商，量刑協商多半出現在雙方籌碼五五波的情況下。

曾參與過協商的律師則表示，當事人往往會想「拚一下」，除非有其他原因，被起訴的被告願認罪、協商刑度者有限。

司法院 檢察官 刑事訴訟 法務部 國是會議
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