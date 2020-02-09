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院檢調解 詐團賠償 陸日加3國被害人拿回款項

聯合報 / 記者白錫鏗／台中報導
大陸韓姓會計師（左三）被詐人民幣361萬，台中檢審主動調解，由詐團成員賠償韓女台幣1040萬元。 圖／台中地檢署提供

台灣詐騙集團惡名昭彰，在世界各地設機房行騙，嚴重損及國家形象，政府除與他國合作打擊犯罪外，更積極尋求機會彌補被害人損失，近來台中地檢署與台中地院透過調解方式，讓詐團成員賠償被害人，已有來自加拿大、日本及中國大陸四名受害人討回公道。

辦案人員指出，國內詐團橫行三十多年，從早期僅在國內行騙，後來西進大陸、南下東南亞，近幾年甚至到世界各地設機房詐財，更可怕的是勾結當地黑幫犯案，如與日本「山口組」、「住吉會」黑幫掛勾，勢力愈來愈龐大，成為各國治安隱憂。

有些被害人一生心血被騙、傾家蕩產，甚至有的因而輕生，司法機關為彌補被害人損失，台中院檢為此在詐團成員的案件審判期間，以調解方式讓詐團成員賠償作為量刑參考，成功讓在加拿大受騙的陳姓女子獲賠兩百多萬台幣。

此外，我國詐團成員勾結日本「山口組」在日本行騙，其中，日本婦人真美遭詐騙日幣五八三○萬，報警後我詐團成員被逮，台中地檢署透過調解方式，讓詐團成員同意賠償真美台幣三百萬，雖然未全數拿回被騙的金錢，但已讓這名日籍婦人感到難能可貴。

北京另有一名韓姓女會計師遭詐騙人民幣三六一萬後，在台灣院檢合作下，拿回台幣一○四○萬；還有一名李姓女被害人被詐騙百萬人民幣，在台灣司法機關協助下拿回逾八成損失。

大陸韓姓會計師致贈給中檢的感謝狀。 圖／台中地檢署提供

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