椰子樹葉砸中騎士害摔車 高市府有責判賠21萬

高雄市陳姓機車騎士去年沿楠梓右昌街騎行時，猛然被路旁椰子樹葉擊中摔車，全身多處受傷，氣得打官司向市府索賠。橋頭地院審結，認定養工處未善盡路樹維護管理責任，判賠21萬餘元，可上訴。

判決指出，陳姓騎士去年4月28日上午騎機車，沿楠梓區右昌街由西向東行駛，行駛經右昌街30號前時，突然被路旁椰子路樹掉落樹葉擊中摔倒，頭部、四肢有多處傷，左胸挫傷併第5、6肋骨骨折；陳男受傷後，整整2個月又2周無法工作，又要支出醫療費、機車維修費，還飽受精神痛苦。

陳認為，椰子樹是高雄市府養工處管理的公共路樹，因養護單位欠缺管理才造成事故，依國家賠償法，怒向市府求償35萬1784元。

養工處認為，案發現場照片顯示，陳在現場時就已包紮手臂，且椰子樹掉落未至前就有刮地痕跡，懷疑陳是騎車自摔，而非被掉落椰子樹葉擊中而摔車；再指，案發後，椰子樹葉已被移動，違反道路交通事故處理辦法規定。養工處以有部分欠缺證據為由，拒絕賠償。

業經橋頭簡易庭審理，通知何姓目擊者到庭作證。何證稱，當時自己騎車在陳的對向，目睹「一個很大的東西砸下來」，接著就聽到車子滑行倒地的聲音，發現陳倒地、血流滿地，趕緊幫忙叫救護車，當時也有很多路人停下來幫忙。

法官認為，何是偶然路過現場的目擊者，不可能冒偽證罪風險做出不實證述，其證詞應可採信。

至於養工處質疑，釀禍的椰子樹葉在案發後被移動過，何姓證人表示，當時有其他人幫忙搬樹葉。法官認為，在這種事故情況下，路人協助移走阻礙道路的障礙物，並無不合常情。

簡易庭審理認為，椰子樹葉會隨季節、樹齡而枯萎脫落，其不僅葉片大、也有相當分量，假如掉落砸中人車，通常會造成一定損傷，既然椰子樹是養工處管理的路樹，養工處提到，平常會視情況修剪椰子樹，自然知道要防範潛在風險，該單位理應善盡維護管理責任，避免往來人車遭落葉擊中而受損。

簡易庭認為，陳姓騎士被椰子樹葉砸中摔車是事實，顯見養工處並沒有事先發現該椰子樹葉可能已脫落，也沒及時採取防範措施，才會造成事故發生，認定養工處有管理缺漏，綜合衡量後，判賠21萬8085元，可上訴。