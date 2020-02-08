國中學長硬上學妹 還上網吹噓「爽快」 判賠70萬

新北市一名國中學長心儀同校學妹，2年前邀學妹外出吃早餐後，騎機車載學妹到飯店開房間，不顧學妹表示「不要」出言拒絕，仍強行脫下學妹衣褲性侵得逞。學長出庭辯稱，雙方是你情我願，否認違反學妹意願，不為法官採信，日前判決應賠償被害人70萬元，可上訴。

判決指出，新北市一名國中男學生2年前想追求同校學妹，以網路社群軟體傳遞訊息，相約用餐，吃完早餐後，該名國中男學生騎機車載學妹到飯店開房間，男學生見學妹願意隨他一起到飯店，誤以為學妹同意與他性交，開口要求「來一發。」

沒想到學妹表示「不要」出言拒絕，男學生雖當場碰壁，仍強行脫下學妹衣褲性侵得逞，事後還在訊軟體散上散播宣揚此事，還留言說「爽快」，學妹得知後有自殘之舉動，無法正常就學，並需接受心理諮詢及定期看診，被害學妹家長提告請求損害賠償及精神撫慰金200萬元。

被告學長到庭辯稱，學妹是自願與他一起到店開房間，未施以強制力、亦未違反其意願，不為法官採信，考量去年新北地院少年法庭已裁定交付保護管束在案，及被告學長願意向學妹道歉，日前判決應賠償70萬元，仍可上訴。