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男子偷1398元行動電源 判罰9萬大歎得不償失

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市花姓男子嫌價格太貴，連續兩天上超商，趁店員不注意下手偷總價值1398元行動電源兩個，新北地院日前依竊盜罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。示意圖，非本案。圖／報系資料照

新北市花姓男子嫌超商販售的行動電源價格太貴，竟連續兩天上門，趁店員不注意之際，連偷兩個行動電源，店員事後清點貨架上商品，發現數量短缺調閱店內監視器發現花男行竊提告。新北地院日前依竊盜罪判刑3個月，得易科罰金9萬元，可上訴。

新北市花姓男子2年前見超商販售的行動電源，一個售價699元，嫌價格太貴，不肯花錢買，竟連續兩天上門趁店員不注意之際，下手行竊兩個行動電源，得手迅速逃離。

超商店員事後清點貨架上商品，發現短缺兩個行動電源，調閱店內監視器畫面，發現是遭花男偷走，報警提告。

花男到案後辯稱，確實有拿但因嫌太貴，加上「趕時間」，便將行動電源隨手放在其它商品陳列架就離開，否認行竊。因監視器畫面確實有拍到花男伸手拿取貨架上商品，並迅速放入外套中，同時並往收銀檯方向張望，隨後往收銀檯反方向離開畫面，與花男所言明顯不同。

新北地院日前依竊盜罪判刑3個月，得易科罰金9萬元，仍可上訴，也讓花男感歎得不償失。

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