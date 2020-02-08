聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子偷1398元行動電源 判罰9萬大歎得不償失
新北市花姓男子嫌超商販售的行動電源價格太貴，竟連續兩天上門，趁店員不注意之際，連偷兩個行動電源，店員事後清點貨架上商品，發現數量短缺調閱店內監視器發現花男行竊提告。新北地院日前依竊盜罪判刑3個月，得易科罰金9萬元，可上訴。
新北市花姓男子2年前見超商販售的行動電源，一個售價699元，嫌價格太貴，不肯花錢買，竟連續兩天上門趁店員不注意之際，下手行竊兩個行動電源，得手迅速逃離。
超商店員事後清點貨架上商品，發現短缺兩個行動電源，調閱店內監視器畫面，發現是遭花男偷走，報警提告。
花男到案後辯稱，確實有拿但因嫌太貴，加上「趕時間」，便將行動電源隨手放在其它商品陳列架就離開，否認行竊。因監視器畫面確實有拍到花男伸手拿取貨架上商品，並迅速放入外套中，同時並往收銀檯方向張望，隨後往收銀檯反方向離開畫面，與花男所言明顯不同。
新北地院日前依竊盜罪判刑3個月，得易科罰金9萬元，仍可上訴，也讓花男感歎得不償失。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言