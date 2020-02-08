拒絕員工提供勞務 廠商換門鎖還鎖貨車吃官司

許姓男子在貿易公司擔任倉管及送貨7年多，廠商卻未為他投保勞保、提繳勞工退休金，也未給予特休假，經許要求後，廠商去年1月才為他投保勞健保，但5月反悔要求他自行負擔，經勞資爭議調解未果，廠商更換倉庫門鎖，並在他平日駕駛貨車方向盤上鎖，拒絕他提供勞務而吃官司。台南法院審理後，判廠商應提撥17萬多元到其勞工退休專戶及給付9萬多元給許，可上訴。

廠商指出，許受雇時有表明因有卡債，主動要求公司不要為他辦理勞健保及提繳退休金，避免其薪次遭扣押三分之一，直至2018年底，他才主動向公司表示債務已處理得差不多了，可以投勞健保；去年1月開始以基本工薪2萬3100元投保。

廠商表示，當天更換倉庫門鎖、遙控器，在貨車方向盤上鎖，是因許有嚴重語言暴力，唯恐對方可能有不理智行為而上鎖，但許當天並未表示要上班，也未向公司要求拿鑰匙，何以能認為公司拒絕受領其提供勞務。

台南地院調查，許自2012年8月起至2019年5月間，受雇該公司擔任倉儲兼司機，工作時間每周一至五上午7時至下午4時，每月工資3萬8000元。

經雙方LINE對話紀錄「今年勞健保又漲了…因為你的薪水比較高，麻煩補貼一下公司支付勞健保的費用…（當初你的薪水是沒有勞健保的），方便嗎？」、「你的薪水38000+平均年終1600實領就4萬了」、「…照去年方式38000元沒勞健保」的內容，院方認定雙方並未自始約定薪資包含勞健保的費用。

許主張5月1日至14日的工資1萬7千多元、特休未休64日的工薪8萬1千多元，合計9萬8千多元，以及2012年8月至2018年12月76個月應以每月3萬8000元為基礎為許提繳勞工退休金，且補足2019年1月至5月14日僅以基本工薪為許提繳勞工退休金，共計17萬7千多元，並提撥至其勞工退休專戶。

台南法院審理後，判廠商應提撥17萬多元到其勞工退休專戶及給付9萬多元給許姓男子，可上訴。