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女網友拒交往！急色男強攻禁區 得吃9個月牢飯

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市朱姓男子前年底約女網友外出遊車河，一起共進晚餐，朱男以為可與女網友進一步交往，沒想到遭拒絕，當場惱羞成怒，竟在車內強行猥褻女網友，新北地院日前依強制猥褻罪判刑9個月。示意圖／Ingimage

新北市朱姓男子前年底約女網友外出遊車河，一起共進晚餐，朱男以為可與女網友進一步交往，沒想到遭拒絕，當場惱羞成怒，竟在車內強行猥褻意圖強攻禁區，女網友逃出車外，遇到在附近臨檢員警報警求助，朱男被依現行犯當場被逮。新北地院考量朱男事後未與被害女子和解，日前依強制猥褻罪判刑9月，可上訴。

判決指出，朱姓男子於107年12月底透過社群網站結識已成年女網友，當晚立即邀約女網友外出見面，朱男開車載女網友先到中和區烘爐地賞夜景，再到土城區共進晚餐。

用餐後開車載女網友停靠在路邊聊天，朱男對女網友有好感，表示希望進一步交往，沒想到遭當面拒絕，竟在車內不顧女網友抗拒，強吻還脫下自己褲子欲霸王硬上弓。

女網友奮力掙脫逃出車外，正好看見附近有員警在路邊進行臨檢，連忙大聲呼救求助，朱男也被警方依現行犯當場逮捕。

新北地院考量朱男事後仍未與被害女網友達成和解，日前依強制猥褻罪判刑9月，不得緩刑，仍可上訴。

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