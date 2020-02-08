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台南鹽水蜂炮碰撞小細故 3男持木棍、安全帽爆打1男
台南市元宵節前昨晚10時30分左右，鹽水區水秀里土庫發生群眾鬥毆情事，新營分局長李名昌在鹽水分駐所現場立即調派偵查隊長及出動34名快打警力，抵現場後，發現現場有分持棍棒、安全帽、椅子之方姓、黃姓及翁姓等3人正毆打另1各魏姓男子，案經快打同仁強力執法分隔開雙方並壓制施暴犯嫌等3人並帶回偵辦。全案經查係因雙方在該處等待蜂炮施放前購買餐點時，不小心互相碰撞細故而引發打架，彼此互不相識，經釐清案情後，全案依傷害罪現行犯移送地檢署偵辦。
警方表示，元宵節鹽水蜂炮是重要民俗活動盛事，眾多民眾齊聚鹽水觀賞蜂炮施放，為維護民眾、遊客安全，會嚴正以待防制暴力等治安情事發生。
因歷來發生多起「犁蜂炮」導致的肢體衝突情事，其實雙方並非故意挑釁，而是體驗活動過程不免發生的肢體衝撞，新營分局呼籲，如有發生肢體衝撞，大家應保持冷靜，理性，避免不必要的衝突，希望參與活動遊客，歡喜來體驗，安全第一，大家都能安身而樂、平安歸。
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