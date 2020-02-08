快訊

全額退費！雄獅：取消4月29日前出發的港澳大陸團

陳時中掛保證：檢查完後放行的比在場人都更安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南鹽水蜂炮碰撞小細故 3男持木棍、安全帽爆打1男

聯合報 / 記者吳淑玲/即時報導
台南鹽水蜂炮昨晚發生民眾鬥毆糾紛，警方動員快打部隊強力壓制逮捕3名嫌犯。記者吳淑玲/翻攝

台南市元宵節前昨晚10時30分左右，鹽水區水秀里土庫發生群眾鬥毆情事，新營分局長李名昌在鹽水分駐所現場立即調派偵查隊長及出動34名快打警力，抵現場後，發現現場有分持棍棒、安全帽、椅子之方姓、黃姓及翁姓等3人正毆打另1各魏姓男子，案經快打同仁強力執法分隔開雙方並壓制施暴犯嫌等3人並帶回偵辦。全案經查係因雙方在該處等待蜂炮施放前購買餐點時，不小心互相碰撞細故而引發打架，彼此互不相識，經釐清案情後，全案依傷害罪現行犯移送地檢署偵辦。

警方表示，元宵節鹽水蜂炮是重要民俗活動盛事，眾多民眾齊聚鹽水觀賞蜂炮施放，為維護民眾、遊客安全，會嚴正以待防制暴力等治安情事發生。

因歷來發生多起「犁蜂炮」導致的肢體衝突情事，其實雙方並非故意挑釁，而是體驗活動過程不免發生的肢體衝撞，新營分局呼籲，如有發生肢體衝撞，大家應保持冷靜，理性，避免不必要的衝突，希望參與活動遊客，歡喜來體驗，安全第一，大家都能安身而樂、平安歸。

台南鹽水蜂炮昨晚發生民眾鬥毆糾紛，警方動員快打部隊強力壓制逮捕3名嫌犯。記者吳淑玲/翻攝
台南鹽水蜂炮昨晚發生民眾鬥毆糾紛，警方動員快打部隊強力壓制逮捕3名嫌犯。記者吳淑玲/翻攝
台南鹽水蜂炮昨晚發生民眾鬥毆糾紛，警方動員快打部隊強力壓制逮捕3名嫌犯。記者吳淑玲/翻攝

元宵節 鹽水蜂炮 傷害罪
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

年輕人互看不順眼 鹽水蜂炮開打

安全帽內襯竟也遭瘋搶？店員驚：等等...這不是布口罩

元宵鹽水蜂炮熱鬧登場 下午3點起交管

鞭春牛、炸蜂炮及高空煙火 台南聖母廟今晚越夜越美麗

相關新聞

台南鹽水蜂炮碰撞小細故 3男持木棍、安全帽爆打1男

台南市元宵節前昨晚10時30分左右，鹽水區水秀里土庫發生群眾鬥毆情事，新營分局長李名昌在鹽水分駐所現場立即調派偵查隊長及...

女網友拒交往 急色男強攻禁區 得吃9個月牢飯

新北市朱姓男子前年底約女網友外出遊車河，一起共進晚餐，朱男以為可與女網友進一步交往，沒想到遭拒絕，當場惱羞成怒，竟在車內...

警員啖薑母鴨後拒酒測落跑... 所長連坐被拔官

高雄警界「酒駕零容忍」破功，鹽埕分局林姓警員日前輪休期間，與友人相約鳳山吃薑母鴨，凌晨騎車準備回家時，遭自家人攔查，但他...

高雄警吃薑母鴨拒酒測 主管遭記過調整職務

高市一名林姓員警4日休假與友人吃薑母鴨後，騎機車返家途中遭攔檢，不僅拒絕酒測，也不簽收拒測罰單。警方今天表示，林男記大過...

通緝犯搭世界夢號入境 押解歸案

載過八名武漢肺炎確診病例的世界夢號，二月三日抵達基隆港時，船上有名陳姓乘客是恐嚇通緝犯，基隆港警總隊旋即派員將陳男押解台北地檢署歸案，基隆港警總隊指出，陳男被逮捕過程，全程戴口罩，無發燒等感染症狀，持續追蹤到昨天也未染病。

獨派主持人教唆燒國旗 逆轉判有罪

獨派團體不滿蔡政府未實踐轉型正義，前年在二二八前夕舉辦追思晚會，主持人李嘉宇號召民眾燒國旗，並稱這是代表台灣人民「最重要要做的一件事」。一審認為李燒國旗屬於表達意見自由，判無罪；台灣高等法院逆轉改判有罪，法官指出，踐踏褻瀆國旗就是羞辱國家，判李拘役五十日，得易科罰金，可上訴三審。

村長賄選辭職當義工 二審判更重

嘉義縣民雄鄉東興村長張永泉前年選舉期間涉買票賄選，檢方依違反公職人員選舉罷免法罪起訴，張坦承行賄請辭，並捐出2個月村長辦公費及擔任反賄選義工，一審處1年8月徒刑。檢方認他未在偵查中就全部自白，不符選罷法減輕其刑的規定不服上訴，台南高分院二審改判3年2月徒刑，禠奪公權4年，可上訴。

網路社群謠傳武漢肺炎病例假訊息 台南警方蒐證調查

台南網路社群傳出有診所武漢肺炎確診病例的假訊息，診所出面澄清，長者看病只是有點頭暈，坐上救護車而已，直呼謠傳確診，實在太...

爆料！嘉邑行善團要花100餘萬修屋做辦公室引不滿

嘉義市嘉邑行善團遭人爆料，指疑高層授意吳姓員工在辦公室偷裝監聽器，監聽員工談話，經員工發現報警，造成人心惶惶；而行善團有意花百萬修繕隔鄰舊屋做辦公室，供去年成立基金會用，也認為此舉與各界捐款行善目的不同，憂心工程指定特定廠商施作，恐影響嘉邑行善團清譽。

高院裁定許金龍2億交保 「嘸錢」還押看守所

樂陞前董事長許金龍今獲台灣高等法院裁定可以2億元交保，限制出境出海，不過許籌「嘸錢」，最後仍只能還押、回到看守所。

電鍍廠已遭勒令停工還繼續汙染 逮個正著送法辦

台南市歸仁區某電鍍廠已遭勒令停工，卻仍持續作業，遭環保局會同檢警查獲，今天移送台南地檢署偵辦。南市環保局表示，最高處3年...

館長勝訴！李天鐸轟他7前科挨罰30萬 還須連續道歉15天

館長「陳之漢」受邀錄製莒光園地，與總統蔡英文同台；國安局退役上校李天鐸卻在臉書批館長「是有7項前科的人」。士林地院今判賠...

熱門新聞

台東預拌混凝土車滑落山谷 司機死亡

館長勝訴！李天鐸轟他7前科挨罰30萬 還須連續道歉15天

北市北投區遭謠傳淪陷武漢肺炎 警方抓到人了！

警員啖薑母鴨後拒酒測落跑... 所長連坐被拔官

雲林神棍涉虐打母子致死雙屍命案 還教唆兒子焚屍母親

網路社群謠傳武漢肺炎病例假訊息 台南警方蒐證調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。