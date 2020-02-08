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男PO文放假一天慶祝12強擊敗韓國 法官裁定不罰

中央社 / 記者蕭博文台北8日電

2019世界12強棒球賽，中華隊擊敗韓國隊，李姓男子在臉書張貼「行政院宣布明天全國放假一天慶祝擊敗韓國」，被送辦。士院認為玩笑尚不足以影響公共安寧，日前裁定不罰。

世界12強棒球賽台韓大戰去年11月12日晚間在日本舉行，中華隊以7比0擊敗韓國。

新北市政府警察局淡水分局查出，李姓男子事後在臉書社團張貼「行政院宣布明天全國放假一天慶祝擊敗韓國」圖文，認為李男未經查證散布不實貼文，有混淆視聽、影響公共安寧之嫌。

警方以李男涉嫌觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，移送士林地方法院簡易庭審理。

士院裁定書指出，「行政院宣布明天全國放假一天」內容不實，但世界12強棒球賽中華擊敗韓國並非虛構，對於放假與否，一般有正常智識程度的人均可輕易查證判斷真偽，尚不至於信以為真。

法官認為，李男發文之處是在棒球相關版面，貼文只是抒發興奮情緒之舉，前後以觀，不過為玩笑之作，尚不足以影響公共安寧，不符社會秩序維護法第63條第1項第5款規定的構成要件，因此裁定不罰，全案可抗告。

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