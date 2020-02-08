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警員啖薑母鴨後拒酒測落跑... 所長連坐被拔官

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
鹽埕分局林姓員警日前吃薑母鴨後騎車，又拒絕酒測，遭記大過、並調整服務單位。圖／報系資料照

高雄警界「酒駕零容忍」破功，鹽埕分局林姓警員日前輪休期間，與友人相約鳳山吃薑母鴨，凌晨騎車準備回家時，遭自家人攔查，但他拒絕接受酒測，藉口「身體不舒服」就攔小黃到醫院掛急診。消息傳回鹽埕分局，火速記林員一大過，並將他調至林園某派出所；林的上級主管也因考核監督不周，負連帶責任，調至仁武分局內勤組。

據了解，50歲林姓警員本月4日輪休時，凌晨1點多與朋友相約鳳山吃消夜，席間大啖含有酒精成分的薑母鴨。林直到3點離席，騎車準備返家。由於林後座載的乘客沒戴安全帽，遭鳳山巡邏員警攔下盤查，林疑是一時心虛，喊了一聲「學長」想請求通融，執勤員警懷疑他酒駕，要求配合酒測。

林擔心剛吃完薑母鴨，可能有酒精殘留，當場拒絕酒測，員警對他開出18萬元拒測罰單，他也拒絕簽收，藉口「身體不舒服」，隨即攔下計程車，自行到高雄長庚醫院急診。執勤員警當下只能依規定當場告發，並移置車輛。

消息傳回鹽埕分局，分局展開調查，林員堅決表示，當天沒有飲酒，只有吃薑母鴨，但擔心酒測數值會受影響，才拒絕酒測。鹽埕分局長劉安杰獲報後，立即召集重要幹部查處，依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，記林員一大過，並調整服務單位，6日調至林園某派出所。

至於林員原任派出所所長，因考核監督不周，也被拔掉主管職，改調仁武分局內勤組上班，預計下周一報到。

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