高雄警吃薑母鴨拒酒測 主管遭記過調整職務

高市一名林姓員警4日休假與友人吃薑母鴨後，騎機車返家途中遭攔檢，不僅拒絕酒測，也不簽收拒測罰單。警方今天表示，林男記大過並調整服務地區，所長記小過及調整非主管職。

高雄市政府警察局調查，林男為鹽埕警分局建國四路派出所員警，涉於4日到鳳山區與友人吃薑母鴨後，騎機車遭鳳山警分局員警攔檢。

鳳山警分局員警查知林男身分，但林男當場堅稱未喝酒且不僅拒絕酒測，也不簽收拒測罰單僵持，最後以身體不適為由叫車就醫。鹽埕警分局隔天接獲通報並調查及呈報。

鹽埕警分局調查，林男4日輪休期間，於凌晨1時許與友人相約在鳳山區吃宵夜，席間有食用含酒精成分薑母鴨，於3時許離開途中為警方攔查，林男當場拒絕酒測，處理員警依規定當場告發並移置車輛。

警方獲報召集相關幹部召開風紀評估會議，依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，擬議林男予以記1大過並調整服務地區，並加強輔導考核；陳姓所長未善盡考核監督之責，內部管理顯欠落實，將記1小過並調整非主管職務。