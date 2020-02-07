獨派主持人教唆燒國旗 逆轉判有罪

獨派團體不滿蔡政府未實踐轉型正義，前年在二二八前夕舉辦追思晚會，主持人李嘉宇號召民眾燒國旗，並稱這是代表台灣人民「最重要要做的一件事」。一審認為李燒國旗屬於表達意見自由，判無罪；台灣高等法院逆轉改判有罪，法官指出，踐踏褻瀆國旗就是羞辱國家，判李拘役五十日，得易科罰金，可上訴三審。

高院指出，宣揚台灣建國理念雖未違法，但不是非得要燒國旗，李不顧警察警告、強力阻擋警察救旗，這不是憲法所保障的言論自由範疇。

合議庭指出，國旗是憲法明定的國家象徵與標誌，表彰國家主權與人民尊嚴，也是國民愛國情操所寄；在國際上，邦交國大使館應升國旗；總統出訪，國旗必定隨同；在國外，華僑見國旗如見祖國；軍艦巡弋須懸掛國旗，否則會被視為武裝海盜；戰爭中，國旗能鼓舞民心士氣，捍衛國旗為忠於國家的表現；部隊行軍作戰、游擊隊深入敵後，均攜帶國旗；占領土地、收復失土之後，首先要豎起國旗，表彰國家主權。

高院法官認為，在人民心目中，國旗即國家，國旗榮辱即國家榮辱，踐踏褻瀆國旗就是羞辱國家。

李嘉宇曾闖入慈湖陵寢，朝蔣中正靈柩、遺像潑紅漆，也曾到中正紀念堂朝蔣的銅像潑紅漆，致使大堂地板、浮雕、銅像腳部被染紅。

二○一八年二月二十七日晚間，自由台灣黨、台灣國等獨派團體在北市濟南路舉辦二二八追思晚會，李擔任主持人。活動結束前，李向民眾說「這個晚會除了升台灣旗之外，我們還要用一個行動，來代表我們在建國當中，還有一件非常重要的事情要來進行，將這個『車輪旗』（指國旗）燒掉，代表台灣人民最重要的一件事」。

現場有人拿出兩面中華民國國旗遭燭火點燃。台北市警中正一分局報請北檢偵查。

李嘉宇應訊時坦承說過上述言論、也有民眾燒旗，但稱沒有侮辱中華民國意圖，是要傳達二二八事件已超過七○年、政府還未完成轉型正義。