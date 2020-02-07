爆料！嘉邑行善團要花100餘萬修屋做辦公室引不滿

嘉義市嘉邑行善團員工日前爆料，指疑高層授意吳姓員工在辦公室偷裝監聽器，監聽員工談話，經員工發現報警，造成人心惶惶；另部分員工也質疑，行善團有意花百萬修繕隔鄰舊屋做辦公室，供去年成立基金會用，認為此舉與各界捐款行善目的不同，也憂心工程指定特定廠商施作，恐影響嘉邑行善團清譽。

嘉邑行善團理事長蔡萬華說明，吳姓員工辦公室偷裝監聽器為個人行為，事後已認錯並約定本月10日離職，因此最後未完成報案，此為個人行為，應與理事會無關，事前他也不清楚；另行善團成立基金會都是依規定，也經過開會同意，去年買下毗鄰2戶住宅就已決定要做整修，只要夠用、可用即可，之後可由基金會租用、非無償使用，他也不一定是新任基金會董事長。

「行善團形象最重要！」蔡萬華指出，行善團工程、原料由工務組處理，廠商不會統包，採工料分離，甚至不同原料、砂石、鋼材都有不同供應商，工程處置一定找有規模大廠商，並依SOP執行，希望大家有問題內部提出，不要因為個人情緒、利益影響行善團形象。

爆料人指出，嘉邑行善團繼去年發生前王姓總幹事，涉嫌砍殺執行長，日前又傳出員工在辦公室偷裝監聽器，長期監聽內部員工上班談話，之後被員工意外發現，認為涉違反刑法妨害秘密罪報警，吳又誣指受前王姓總幹事指示。

爆料員工說，行善團以鋪橋造路幫助人，每年接獲來自國內外善款數千萬元，善款用途應做造橋鋪路工程，若遭挪用有掏空之嫌；另理事長蔡萬華等人，即將於今年6月到任，另成立基金會做急難救助，明天上午10點要舉行理監事會，提案要求行善團斥資數百萬元，修繕隔壁老舊房舍再借給基金會使用，引發許多不滿。

前王姓總幹事也認為，吳姓員工應是個人行為，與他無關，他也認為這樣做不對；另行善團善款應用於造橋鋪路、幫助人，他同意成立基金會，但基金會後續需求應自行募款，不宜再從行善團支出或挪用善款，像這次要花百餘萬整修房子做基金會辦公室，他也不支持。