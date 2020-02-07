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高院裁定許金龍2億交保 「嘸錢」還押看守所

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
許金龍。圖／聯合報系資料照片

樂陞前董事長許金龍今獲台灣高等法院裁定可以2億元交保，限制出境出海，不過許籌「嘸錢」，最後仍只能還押、回到看守所。

許金龍前年11月被高院依刑法背信未遂罪判12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億1千多萬元，諭知2億元具保，限制住居、出境與出海，每日至派出所報到。許覓保無著，三審期間，他聲請停押並請求降低保證金，高院去年2月y作出交保裁定後，許3月籌出2億、暫獲自由，但去年12月24日卻因具保人退保，許又遭羈押。最高法院今年1月16日撤銷有罪判決，發回高院，高院昨裁定2億元交保，但許金龍仍未等到交保金。

許金龍被控私募、公開收購、炒股、內線交易、侵占與美化財報六大塊。樂陞股東臨時會決議引進得參與私募的策略性投資人，許2013、14年間與VBL公司負責人鄭鵬基、樂陞財務長謝東波合作，讓不符條件的Cinda基金與Eminent、葫蘆、百尺竿頭、Mega Cloud、Triple Collaboration公司參與應募，董事會遭瞞，通過私募案。許因私募取得3850萬股，2014年與TP公司、同步公司簽合約，出售持有的私募股票得利。

2016年2月，許為讓樂陞股價不墜，與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外宣稱出資百分之廿，營造樫埜由昭有意公開收購樂陞的假象。投資人誤信公開收購方為日本人所掌控的「百尺竿頭」而非「陸資」 ，大量應買。不過王未依協議支付款項，無法完成公開收購交割，樂陞大跌。

台北地方依證券詐欺、內線交易等罪處許18年徒刑，併科1億罰金，犯罪所得7億多元沒收。高院前審對法條、事實認定與原審有異，認為許等人以連續高買與低賣、相對成交、虛掛買單等手段操縱樂陞股價，他為私利私募而取得不少的樂陞股票，並從TP、同步公司取得價差暴利，改判12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億餘元。

許金龍去年3月以2億元交保，但他未依約還款給姐夫，再度被裁定羈押，當庭上銬重回看守所。因高院今天收到最高法院發回的案子，重新審理是否要繼續羈押許，合議庭評議後裁定2億元交保，但許覓保無著。

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