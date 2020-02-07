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電鍍廠已遭勒令停工還繼續汙染 逮個正著送法辦

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局查獲電鍍廠排放廢水，移送法辦。圖／台南市環保局提供

台南市歸仁區某電鍍廠已遭勒令停工，卻仍持續作業，遭環保局會同檢警查獲，今天移送台南地檢署偵辦。南市環保局表示，最高處3年以下有期徒刑、拘役或併科最高5百萬元以下罰金。

台南市環保局表示，這家工廠去年7月間被查獲以沉水式馬達將未經處理且含重金屬有害健康物質的電鍍廢水，以塑膠軟管偷排至廠外溝渠，嚴重影響附近水體品質；去年10月完成調查程序後，就裁處勒令停工及函送地檢署偵辦。

但環保局人員近日又發現該廠仍有車輛進出，自來水表也顯示有用水紀錄，經多日蒐證，確認仍有機器運作，6日會同檢警查獲廠內3座五金零件清洗滾筒正在運轉，產生作業廢水經由收集溝流至廢水處理設施。廠內人員見狀，為規避查緝，隨即關閉電源，但因已全程錄影，事證明確，人贓俱獲，依違反水汙染防治法移送法辦。

市長黃偉哲表示，維護大台南優質水環境是市府重點施政，市府團隊責無旁貸，違規廠家千萬不要以身試法，環保局會機動查緝，未來民眾若有發現河川異常，可撥打0800- 066666環保報案專線，環保局會盡快派員前往查核。

黃偉哲
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