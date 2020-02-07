影／法務部長看嘉義舊監 強調要查口罩囤積

法務部長蔡清祥今天到嘉義地檢署，嘉勉嘉義地檢同仁選舉期間，積極查緝地下賭盤及匯兌，他並由 嘉義市長黃敏惠，檢察長繆卓然等人陪同到嘉義舊監參訪。也強調這段時間檢調會查證，是否有人囤積口罩、哄抬價格，呼籲全民共體時艱。

蔡清祥指出，已要求各地檢署配合地方政府及轄區衛生機關，針對疫情作必要作為，立即查證地方是否有囤積口罩、哄抬價格，不論刑罰或行政罰都會全力查處；今天到嘉義另一個重點，希望嘉義舊監環境能夠更好，吸引更多人參觀、做好法治教育；另無論反賄、防疫工作，都必須中央與地方共同合作努力，他感謝嘉義市政府配合。

黃敏惠表示，許多人擔心買不到口罩，她呼籲大家不用擔心，第一線工作人員，像是醫護人員，市政府一定會全面支援口罩，也會做好E化管理。