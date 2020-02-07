首例！職務法庭公開審理檢察官 司改會邀法庭觀察

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰化地檢署任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年5月間遭監委彈劾，陳隆翔自認坦蕩、可受公評，有向社會大眾釐清疑慮的必要，向司法院職務法庭聲請公開審理。職務法庭訂本月14日下午開庭，民間司改會邀請民眾一同進行法庭觀察，發現真相。

監委以陳隆翔認事用法有明顯重大違誤等理由，通過彈劾。中檢檢察官林俊杰發起「捍衛司法尊嚴」連署，強調「今天不發聲，下一個被彈劾的可能就是你」，嚴厲譴責監察院假調查之名，行干涉司法獨立之實，呼籲檢察官以實際行動連署反制監察院濫權，還諸司法獨立空間，免受惡意政治勢力壓迫。

劍青檢改也聲援陳隆翔，痛批監院明顯干預司法核心，嚴重破壞司法公正，試圖施壓檢方翻案，對特定政治人物重啟偵查。劍青檢改成員、台北地檢署檢察官林達說，監委是故意找碴、扭曲，刻意誤導「證物」印章為「贓物」，監委真正目的是逼迫檢察官重啟調查。

陳隆翔認為，他被監委彈劾違反辦案程序涉有重大違失，涉及他的信譽及司法形象，然他自認坦蕩、可受公評，且認有必要藉由職務法庭的審理，向社會大眾釐清對他的疑慮，受社會檢驗，因此請求職務法庭以公開審理方式進行。

職務法庭同意聲請，訂2月14日下午2點30分公開審理。司改會表示，檢察官界認為此為監察權干預司法獨立，發起「捍衛司法尊嚴大連署」，獲得包括檢察總長在內全國922位檢察官的支持。

司改會指出，監察院公布厚達447頁的調查報告，指摘陳檢察官違法失職情節重大，請求職務法庭予以懲戒。這場引起司法界震撼彈的懲戒案，究竟是監察權違法干預司法權，或是檢察官偵辦案件的重大疏失？邀請大家一同進行法庭觀察，發現事件真相。