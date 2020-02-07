矽膠隆乳材質較低劣？整形醫師挨告詐欺獲不起訴

一名張姓女子指控，花了74萬多元找北市大安區某整形診所動矽膠隆乳手術，黃姓醫師竟使用較劣質及廉價的填充物，涉犯加重詐欺罪。台北地檢署調查後，僅有張女的片面指訴，難認黃、黃姓股東、林姓諮詢師有犯意及犯行，今依罪證不足，不起訴3人。

張女指控，她2017年間欲進行整形手術，得知朋友的林姓男友在診所工作，便與林男、黃男在2017年9月下旬討論整形相關事宜。雙方約定以毛絨圓盤面假體置入乳房，並施打肉毒桿菌及音波等，共73萬4000元，其中隆乳要20萬元。

張女表示，10月中旬先給付訂金35萬元現金給林男，11月7日再將尾款一併匯給黃姓股東。11月11日進行手術，負責的黃姓醫師竟故意將較為劣質及廉價的「圓形光滑面假體」置入她的乳房內，而非置入較優質且昂貴的「毛絨圓盤面假體」，且黃姓醫師在她簽完手術同意書後，又再自行添加「無其他問題，已充分溝通放置圓形光滑面假體，適合她的型號....」等語。

張女回診後，還發現林男、黃姓股東沒取得合法醫師資格，卻對她佯稱是專業醫師，讓她同意在2018年5月6日下午4點20分許，讓兩人於中山區一間美容工作室為她施打音波、肉毒桿菌，已涉嫌加重詐欺罪及違反醫師法。

黃姓醫師辯稱，手術同意書上記載「已充分溝通放置圓形光滑面假體」，當時張女原本是要植入毛絨圓盤面假體，經溝通始改成圓形光滑面假體，他收到的指示就是要放圓形光滑面假體，至於「充分溝通」4個字是個人書寫習慣，代表有告知對方要放置圓形光滑面假體。

檢方函詢美容醫學會，查出「毛絨圓盤面假體」與 「圓形光滑面假體」材料成本相差1千至3千元左右，且手術施作成本及效果差異不大；至於對人體影響，莢膜的攣縮比例、觸感等，在不同人、不同醫師的個案會有不同狀況，目前仍爭論不休。

檢方指出，黃姓醫師置入圓形光滑面假體的行為，難僅憑張女片面指訴，就對3人作出不利認定。此外，林男、黃姓股東等2人被控違反醫師法部分，張女未到庭詳加說明，因此尚無客觀事證足以認定2人有為張女施打肉毒桿菌，依罪證不足，一併不起訴。