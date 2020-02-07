蔡清祥：很多民眾買嘸口罩 積極查處涉囤積者
因應武漢肺炎疫情，法務部長蔡清祥今天視察嘉義舊監獄時表示，很多民眾買不到口罩，檢調已積極查證是否有人涉嫌囤積口罩，不管涉及刑法或行政法，檢調必全力查處。
蔡清祥下午在嘉義市長黃敏惠、嘉義地檢署檢察長繆卓然等人陪同下，視察國定古蹟嘉義舊監獄建築物。
針對武漢肺炎疫情防疫，蔡清祥接受媒體聯訪表示，希望大家一起做好防疫工作，現在民間很多人買不到口罩，檢調已積極查證是否有人涉嫌囤積口罩，趁機想哄抬價格，不管是涉及刑法或行政法，檢調一定會全力查處。
黃敏惠指出，第一線需要用到口罩的人，特別是醫護人員，市府會全力支援；民眾在戶外空曠地方不需要配戴口罩，若有感冒等症狀，一定要戴上口罩趕快就醫；拱手、不握手，且常洗手，才是最根本防疫之道。
嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嘉義地檢署已啟動查緝民生犯罪聯繫平台，依傳染病防治法相關規定，指揮調查、警政等單位積極查緝，特別是口罩等主管機關已開始徵用防疫物資，將囤積居奇或哄抬物價行為且情節重大者，列主要查緝目標。
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