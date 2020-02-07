首批武漢台商包機返台風波 徐正文挨告違反兩岸條例

首批武漢返台包機名單曝光後，引起社會撻伐，「湖北台灣同胞返台救援會」會長徐正文，被爆出安插3名「不在名單中」的乘客，其中一人還是新型冠狀病毒的確診病例，消息曝光後導致第2批包機暫時喊卡。台灣國辦公室主任陳峻涵今下午率眾赴台北地檢署，告發徐涉犯反滲透法、兩岸人民關係條例等罪，並質疑徐造成台灣防疫破口、危害國安，呼籲檢調、國安單位徹查。

國民黨7人小組和徐正文居中協調的武漢撤僑專機出包，原先優先遣返的族群仍滯留武漢，不在名單上的乘客卻順利入境，且1人確診感染武漢肺炎。

交通大學科法所教授林志潔日前在臉書發文指出，徐正文的行為可能已觸犯兩岸人民關係條例第15條的規定，「這是嚴重的刑事犯罪」。

林志潔說，依兩岸人民關係條例第79條規定，違反第15條規定者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，「如是嚴重的刑事犯罪，檢調應該即刻偵辦」。

陳峻涵今率眾按鈴申告，痛批徐正文「看起來他很有可能就是要突破台灣防疫的破口！」他說：「更不要講現在同一個班機，244人到底後面還有多少恐怖的互相感染，真的還不知道，當初這些人在飛機上都不知道有人確診。」

陳表示，陸委會主委陳明通承認飛機起飛前他看過名單，他也應該向北檢說清楚，為何名單沒有符合雙方原本協調，卻還放行。最後，陳呼籲：「國安、檢調單位如果現在不立刻進行偵辦，我們不敢想像在現在這種中國滲透台灣，無孔不入深入台灣。」