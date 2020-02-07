通緝犯曾搭世界夢號郵輪 北檢：依法處理

武漢肺炎疫情延燒，台灣昨天起已全面禁止國際郵輪靠港。載過8名確診病例的世界夢號，4日準備進高雄港被拒，這艘郵輪在3日抵基隆港時查出一名台籍通緝犯，一路押解送進台北地檢署歸案。北檢表示，先前未接獲告知其旅遊史，今已立刻通報衛生單位及警察機關，依法處理。

被我國禁止停靠、停靠香港的「世界夢號」，前一次航程曾搭載的乘客中有人確診感染2019新型冠狀病毒（武漢病毒）。該郵輪2月3日停靠基隆港，但4日被台灣拒絕在高雄港停泊登岸，目前返抵香港檢疫。

據了解，移民署發現一名從香港上船的台籍陳姓旅客因涉恐嚇取財去年11月間被北檢發布通緝，因此通知警方入境時逮捕，移送歸案。他當時也莫名其妙，不知被通緝，還問歸案程序能不能快點，讓他趕回船上。唯最後仍來不及上船，行李被送下船。

由於當時並未傳出世界夢號前一航次載有武漢肺炎確診病例，疾情中心也未宣布中港澳來台要自主健康管理，因此船抵基隆港後，只按照一般防疫程序。

該男當時無症狀，解送單位僅要求全程載口罩，在完成筆錄後送北檢歸案。據悉，他歸案後被撤銷通緝，另向檢察官遞狀更改書類送達地址，檢方昨收到狀紙後將改訂庭期。

北檢表示，陳姓通緝犯經警於2月3日逮捕解送北檢，均未告知該通緝犯是入境回台或14天內有任何旅遊史，經檢察官諭知限制住居。

檢方強調，今日獲報該名通緝犯曾搭乘世界夢號經基隆港入境後，已立即通報其住居所在地的衛生單位及警察機關，依傳染病防治法相關規定處理。