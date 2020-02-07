長榮大學教授騷擾3名女學生被解聘 提告再度敗訴

長榮大學李姓教授被3名女學生指控，在研究室觸摸3人臀部、對女學生講話用語曖昧、打電話邀約單獨吃飯，還說要去女方校外租屋處，藉以安慰為由熊抱；學校調查後認定成立性騷擾，予以解聘、議決1年不得被聘任為教師並報請教育部核准，李不服提告，台北高等行政法院更一審認定學校解聘有理，判李敗訴，可上訴。

2013年12月11日，3名女學生分別向校方提出「校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查」申請書，內容為李男2012年9月到隔年11月間，涉有觸摸3人臀部，並對B生說曖昧的話、以電話或口頭邀約B生單獨吃飯，表示要去B生校外租屋處，藉以安慰B生為由進而熊抱等行為。

性別平等教育委員會組成調查小組調查後，認定李成立性騷擾，且情節重大，符合教師法規定，報請教育部核准解聘；李向教育部申請調查，教育部認為校方在調查程序中未給予李充分陳述意見，有重大瑕疵，依性平法規定應重啟調查。

學校再度調查後，調查小組仍認定性騷擾成立，但情節並不重大，移由校教師評審委員會審議。校教評會2016年5月決議，依教師法予以解聘，並議決1年不得被聘任為教師，報請教育部獲准。

李不服被解聘，向教育部「中央教師申訴評議委員會」申訴被駁回，提起行政訴訟。他主張校方決議已承認「本案情節未達重大」，解聘處分顯然違反比例原則，已侵害其工作權及生存權。

法院認為，重組調查小組後，調查小組由5人組成，其中4名均為校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查專業素養人才庫人員，另一名為律師，符合校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則規定。

校教評會決議已充分斟酌相關事證，並無基於錯誤事實作判斷等重大瑕疵，且已考量法律目的及個案實際情狀，作適當決定，符合行政程序法之適當性、必要性及衡量性原則，認定原處分並無違誤，判教育部勝訴。

案經上訴，最高行政法院廢棄發回更審。更一審認為，校教評會就具體判斷依據及決議所審酌情由等均有討論暨說明，各該情由確亦涉及李行為所表彰教師專業道德、品操是否適格的評價。

法院指出，經核校教評會決議所為判斷及裁量考量內容，均難認有何判斷違法或裁量逾越、濫用或恣意等情事，自當尊重其判斷餘地暨裁量權合法行使，難認原處分於法有違，判李敗訴。