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后豐大橋女老師命案判無罪 台中高分檢提四大點上訴

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
台中高分院去年底改判王淇政（左三）與洪世緯(右一)無罪，兩人穿著寫有「自由人」字樣衣服，落淚感謝家人與朋友相信他們的清白。本報資料照片／記者林佩均攝影

安親班女老師陳琪瑄18年前在台中后豐大橋墜橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依殺人罪判刑定讞入獄，兩人堅稱冤枉，最高法院前年裁定再審，台中高分院改判王、洪無罪。台中高分檢指出，被害人黑長褲至後臀部沾有白色灰塵，再審判決認為「不排除被害人自行攀爬失足可能」，但正面卻無土灰跡象、三名證人所述證詞一致等4大理由，台中高分檢今上訴最高法院。

2002年12月7日凌晨，陳女在后豐大橋墜橋身亡，王、洪否認涉案，並通過測謊，王堅稱與陳女感情很好，沒殺人動機，陳女墜橋後他趕到橋下救人，若涉案早就逃了。

檢方後來找到證人王清雲，他稱在案發地50公尺外炒米糠和準備誘捕溪蝦，見王從後抱住陳女，洪將陳女的腳抬高，作勢往橋下丟，法官將王淇政判有期徒刑15年、洪世緯12年6月定讞。

最高法院裁准再審理由，主要因唯一且關鍵證據是目擊陳女墜橋的證人王清雲，證詞前後不一，且遭汙染，合理懷疑二審判決認定錯誤，客觀上相信「兩人應受無罪或輕於原罪」。台中高分院經1年餘審理，去年12月底以無證據證明殺人犯行，判決王淇政與洪世緯無罪。

台中高分檢收到家屬提出的上訴狀，今提出上訴理由，台中高分檢指出，依客觀的生物跡證顯示，被害人黑色長褲背面的臀部延伸至後臀部與褲管都沾到白色土灰、粉塵，且被害人身高155公分，若要獨自攀爬上117公分的圓柱護欄，正面衣服與長褲胯下應該要有灰塵，勘驗時卻沒有。

可見被害人遭人雙手、雙腳抬起，因而長褲背面沾到灰塵，這點與再審判決認為「不排除被害人自行攀爬大橋護欄失手墜橋之可能」的認定，或王淇政辯稱被害人是自己跳下去的，客觀證據不符。

其次，再審判決認定證人王清雲案發當天清晨所指認被害人墜橋處，與陳屍處是正確地點，證明王清雲確實親眼見過案發經過；但再審判決採信王證詞的墜橋地點，卻又質疑王與妻子證述過程「客觀上可以聽聞橋上聲音及模擬實體，但不能佐證證人主觀之實際上有看清楚，以及所言與事實相符」顯然相互矛盾。

第三，當時在對向車道騎機車經過的證人高春，看到對面車道的橋邊有二個男生、一個女生，旁邊停了一部車，經過後聽到女孩子喊救命尖叫二聲，停車後轉頭看，沒有發現那女子，只剩二個男生等語，與證人王清雲與其妻子相符。

第四，再審判決認定鑑定人藍錦龍鑑定的被害人陳屍處與正確墜橋位置均錯誤，卻又引用藍的鑑定結果，認為被害人有可能自行跨越護欄，或自行攀爬大橋護欄，不慎墜落死亡，前後推論相互矛盾。

台中高分院去年底改判王淇政（左三）與洪世緯(右一)無罪，兩人穿著寫有「自由人」字樣衣服，落淚感謝家人與朋友相信他們的清白。 本報資料照片／記者林佩均攝影

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