后豐大橋女老師命案判無罪 台中高分檢提四大點上訴

安親班女老師陳琪瑄18年前在台中后豐大橋墜橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依殺人罪判刑定讞入獄，兩人堅稱冤枉，最高法院前年裁定再審，台中高分院改判王、洪無罪。台中高分檢指出，被害人黑長褲至後臀部沾有白色灰塵，再審判決認為「不排除被害人自行攀爬失足可能」，但正面卻無土灰跡象、三名證人所述證詞一致等4大理由，台中高分檢今上訴最高法院。

2002年12月7日凌晨，陳女在后豐大橋墜橋身亡，王、洪否認涉案，並通過測謊，王堅稱與陳女感情很好，沒殺人動機，陳女墜橋後他趕到橋下救人，若涉案早就逃了。

檢方後來找到證人王清雲，他稱在案發地50公尺外炒米糠和準備誘捕溪蝦，見王從後抱住陳女，洪將陳女的腳抬高，作勢往橋下丟，法官將王淇政判有期徒刑15年、洪世緯12年6月定讞。

最高法院裁准再審理由，主要因唯一且關鍵證據是目擊陳女墜橋的證人王清雲，證詞前後不一，且遭汙染，合理懷疑二審判決認定錯誤，客觀上相信「兩人應受無罪或輕於原罪」。台中高分院經1年餘審理，去年12月底以無證據證明殺人犯行，判決王淇政與洪世緯無罪。

台中高分檢收到家屬提出的上訴狀，今提出上訴理由，台中高分檢指出，依客觀的生物跡證顯示，被害人黑色長褲背面的臀部延伸至後臀部與褲管都沾到白色土灰、粉塵，且被害人身高155公分，若要獨自攀爬上117公分的圓柱護欄，正面衣服與長褲胯下應該要有灰塵，勘驗時卻沒有。

可見被害人遭人雙手、雙腳抬起，因而長褲背面沾到灰塵，這點與再審判決認為「不排除被害人自行攀爬大橋護欄失手墜橋之可能」的認定，或王淇政辯稱被害人是自己跳下去的，客觀證據不符。

其次，再審判決認定證人王清雲案發當天清晨所指認被害人墜橋處，與陳屍處是正確地點，證明王清雲確實親眼見過案發經過；但再審判決採信王證詞的墜橋地點，卻又質疑王與妻子證述過程「客觀上可以聽聞橋上聲音及模擬實體，但不能佐證證人主觀之實際上有看清楚，以及所言與事實相符」顯然相互矛盾。

第三，當時在對向車道騎機車經過的證人高春，看到對面車道的橋邊有二個男生、一個女生，旁邊停了一部車，經過後聽到女孩子喊救命尖叫二聲，停車後轉頭看，沒有發現那女子，只剩二個男生等語，與證人王清雲與其妻子相符。