「你敢講試試看」曾銘宗打斷質詢挨告恐嚇 獲不起訴

國民黨立委曾銘宗去年11月間質詢時指控「台商回台資金是0」，還打斷經濟部次長林全能答詢，並稱「你敢講試試看」引發爭議。有民眾告發曾涉恐嚇罪，台北地檢署調查後，認定曾銘宗並未在「試試看」之後再加上「後果」，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

去年11月18日，由曾銘宗擔任立法院財政委員會代理主席，當時民進黨立委余宛如正在質詢林全能，請他說明「台商投資0元」一事。不過，次長回答到一半，就被曾銘宗打斷，接連要求：「時間到」、「次長麻煩你就書面答覆」、「次長！你下去請書面答覆」、「次長，書面答覆」、「書面答覆！次長！」、「次長！請下去！」、「你敢講！你試試看！」。

此時余宛如表達抗議，質問曾銘宗「你為什麼不讓人民知道真相是什麼？我該給次長回答時間，為什麼不可以回答！」該段會議影片曝光後，引起網友一陣撻伐。

余宛如18日也在臉書指出，在財委會再度被代理主席曾銘宗咆哮、霸凌，只因為要捍衛真相，國民黨把國會殿堂當作唱衰台灣的舞台，無所不用其極抹煞蔡政府政績。

隔天，曾銘宗澄清，強調余宛如聲稱遭受他霸凌，但事實上財委員輪到余質詢時，他正擔任代理主席，依據議事規則主席有權責維持秩序，在場委員及官員皆應尊重主席，余當時已超過質詢時間，他請林全能以書面答詢，完全符合立法院議事規則及慣例。

事後，有民眾看到會議影片，寄信到北檢檢察長信箱檢舉，指曾銘宗涉犯妨害自由罪。檢方在調閱會議影像畫面後，發現曾是因為時間到打斷林的答詢，且曾僅說「你敢講試試看！」沒有再提到之後的「後果」，因此不構成恐嚇罪，依法不起訴。