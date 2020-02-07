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網友分享維基「蔡易餘和卡神是夫妻」挨告 檢：有出處不起訴

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
網友分享蔡易餘與楊蕙如被竄改是夫妻的維基百科網頁資訊，遭蔡易餘提告。 本報資料照片

馬姓女子等21人，去年12月立委選舉期間，透過網路傳播立委參選人蔡易餘和卡神楊蕙如，「兩人是夫妻的維基百科網頁」，蔡易餘提告加重誹謗及意圖使人不當選，經檢察官調查認定，言論自由為人民基本權，行為人對於傳播言論內容能提出出處、非虛捏，處分不起訴。

蔡易餘表示，尚未收到相關處分書，待收到後再與律師研究後續處理方式。

檢方表示，言論自由為人民基本權利，憲法第11條有明文保障，國家應給予最大限度維護，以利實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治和社會活動功能。無論刑法的誹謗罪或選罷法相關規定，均須在憲法保障言論自由，及憲法23條規範下始能成立，對誹謗之事能證明其為真實者不罰。

不起訴書指出，馬姓被告等21人坦承，曾在其臉書網頁分享「蔡易餘和楊蕙如維基百科內是夫妻」截圖資料，但都辯稱，曾在網路看過蔡楊兩人一起出遊親密照片，以為兩人真的是夫妻，也不知道維基百科資料已遭他人竄改，因此轉貼分享。

檢方認為，一般民眾瀏覽維基百科資料，一時間難辨真偽，無法判定轉貼訊息是否虛擬偽造，亦難苛責則其有自行查證責任及能力，難以認定被告主觀上有任何誹謗或意圖使人不當選犯意，依法作不起訴處分。

蔡易餘 維基百科 楊蕙如
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