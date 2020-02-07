她才14歲！他花1200元性交易被判5月

62歲張姓男子與14歲國三女生結識，花1200元與她性交易，檢警偵辦，張被訴。台北地院審理，張認罪，也與家屬和解，但法官認為不宜緩刑，依「與14歲以上未滿16歲女子為有對價之性交易行為」罪判張有期徒刑5月。可上訴。

2016年8月，張在新北市某公園與人飲酒、下棋，與當時14歲的國三女生結識，同月底，張在風景區向她表明想用1200元與她發生關係，她同意，2人在附近開房間「辦事」，完事後張依約付錢，2017年10月，少女另案被聲請安置，被社工發現曾經「援交」。

法院開庭，張承認犯罪。國中女生承認想從張身上拿到錢，才與張發生關係，國中女生還說，與張發生關係並沒有違背她的意願。

社工證稱，國中女生其實是主動去認識張姓男子的，雙方聊天過程發現都沒有對象，自然而然交往；他們有相約去旅館發生性行為，她陳述過程並沒有提到張姓男子使用暴力。

判決書指出，張明知國中女生身心處於發展階段，卻與她性交易，影響國中女生身心健全成長；張雖與對方家屬和解、想求緩刑，但緩刑與否，不完全與和解不和解有關，審酌國中女生已透過管道表示不想和解，依法判刑。