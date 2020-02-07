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獨派燒國旗二審逆轉判有罪 高院：踐踏國旗即羞辱國家

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
李嘉宇（紅衣）犯共同損壞國旗罪，原本一審無罪，但高等法院認定他侮辱中華民國，改判拘役50日，得易科罰金。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

獨派團體不滿228事件發生逾70年，政府卻仍未實踐轉型正義，2018年2月27日晚間在台北市濟南路舉辦228追思晚會，主持人李嘉宇號召民眾「燒『車輪旗』（指國旗）」，並稱這是代表台灣人民「最重要要做的一件事」。台北地院認為李燒國旗屬「表意自由」，判他無罪；台北地檢署上訴，台灣高等法院認定踐踏國旗及羞辱國家，改判李拘役50日，得易科罰金，可上訴三審。

高院指出，宣揚台灣建國理念雖未違法，但不是非得燒國旗，李嘉宇不顧警察警告、強力阻擋警察救旗，這不是憲法所保障的言論自由範疇。

李嘉宇曾闖入慈湖陵寢，朝蔣中正靈柩、遺像潑紅漆，也曾到中正紀念堂朝蔣的銅像潑紅漆，致使大堂地板、浮雕、銅像腳部被染紅。

本件是2018年2月27日晚間，自由台灣黨、台灣國等獨派團體在濟南路一段舉辦228追思晚會，李擔任主持人，晚間9點47分活動要結束時，李向民眾說「這個晚會除了升台灣旗之外，我們還要用一個行動，來代表我們在建國當中，還有一件非常重要的事情要來進行，....將這個車輪旗燒掉，就是代表台灣人民最重要要做的一件事」」。

當時現場的人拿出2面中華民國國旗，國旗放在「祈福桌」上，遭燭火點燃。台北市警中正一分局報請北檢偵查。

李嘉宇坦承有說這些話、也有民眾燒旗，但他辯稱當時燒的旗幟無證據證明符合中華民國國徽國旗法規定的制式規格，且他無侮辱中華民國的意圖，而是要傳達228超過70年、政府還未完成轉型正義；他說，透過這個種動，要向台灣民眾說明中華民國做過的事。李認為台灣人不能把自己當作是中華民國人，所以才用比較激烈的行動來表達，希望社會大眾可以注意這個問題。

高等法院認為國旗是憲法明定的國家象徵與標誌，表彰國家主權與人民尊嚴，也是國民愛國情操所寄；在國際上，邦交國大使館應升國旗；總統出訪，國旗必定隨同；在國外，華僑見國旗如見祖國；軍艦巡弋須懸掛國旗，否則會被視為武裝海盜；戰爭中，國旗能鼓舞民心士氣，捍衛國旗為忠於國家的表現；部隊行軍作戰、游擊隊深入敵後，均携帶國旗；占領土地、收復失土之後，首先要豎起國旗，表彰國家主權。高院認為，在人民心目中，國旗即國家，國旗榮辱即國家榮辱，踐踏褻瀆國旗就是羞辱國家。

國旗
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