指潘懷宗「黑心代言」 姚文智遭求償60萬確定免賠

台北市議員潘懷宗2016年與前立委姚文智競選立法委員時，不滿姚文智開記者會指他是商品的「黑心代言」，提民事訴訟求償60萬元並登報道歉。一、二審認為姚僅適度評論意見，不構成侵害名譽權，均判潘敗訴；最高法院駁回上訴，姚文智確定免賠。

姚文智2016年1月8日舉辦記者會，指控潘懷宗代言數種產品是「黑心代言」，競選小組還製作「黑心代言頻出包，閃躲不用道歉？」等文宣；潘懷宗認為，他僅代言「萌髮566」至2015年7月30日，且同年2月29日衛福部公告雌二醇、雌酮、乙炔雌為禁用成分前，產品早已修改配方，產品並無受罰。

潘懷宗指出，他代言時洗髮精內含的雌激素是為合法成分，另他代言的「淨活水」淨水器遭公平會裁罰是因廣告宣傳手段錯誤，和商品品質無關；台糖也澄清「鈣股力」品質沒問題，怎能指他是黑心代言。

一審認為，雅芳「淨活水」並未取得美國國家衛生基金會（NSF）認證，但廣告卻稱「潘懷宗博士也表示了他選擇濾水器的觀點，我會選擇符合國家標準且有國際認證的淨水器，例如通過美國水質協會和美國國家基金會檢驗認證」遭裁處100萬元罰鍰。

另外，台糖鈣股力、萌髮566洗髮精也陸續出現廣告誇大不實、成分安全有疑情事，認為「黑心」形容不構成侵害名譽權，士林地院駁回潘懷宗的請求。

二審也認為，潘懷宗比起一般人擁有更多的相關的專業與學識，商品一一出現問題，姚文智發言是基於公益，適度表達意見。潘不服再上訴，最高法院駁回，全案確定。