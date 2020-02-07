自以為被吐口水 無聊男竟用BB彈射瞎他左眼

桃園呂姓男子自認被黃姓男子吐口水，涉嫌拿隨身攜帶的空氣槍朝黃連開數槍，射出的BB彈打到黃左眼，導致眼球當場破裂，因傷重只能手術摘除，造成一眼失明，呂到案仍堅稱不滿黃行為才向找他理論，還說隨身帶空氣槍是為了趕老鼠，檢方偵結依重傷害罪前起訴呂男。

檢警調查，呂男（40歲）和黃男原本並不認識，只因為自認被黃吐口水心有不甘，去年9月3日下午5點多帶著空氣槍要尋仇，見黃和兒子坐在餐廳內吃飯，就舉槍朝黃射擊，對方為了自保和呂發生扭打，過程中呂又繼續連開了好幾槍。

其中射出的塑膠BB彈擊中黃的左眼，造成眼球當場破裂血流如注，店家報案警方到場後才將呂制伏，而黃緊急送醫手術，仍因傷勢嚴重只能摘除左眼球，造成他一眼失明。

檢方訊時，呂男坦承有持空氣槍朝黃男射擊，但仍辯稱是黃先朝他吐口水，後來看到黃坐在店裡面吃飯才上前理論，還反控是黃先動手，空氣槍是用來趕老鼠才會隨身攜帶；而被害的黃男、店內目擊民眾指證歷歷，且驗傷也發現黃除左眼球摘除，身上還有多處BB彈嵌入的傷害。

另呂所持的空氣槍經警方查扣送驗，雖然未達有殺傷力程度，但其射擊時單位面積動能已達每平方公分15.86焦耳，與有殺傷力定義的每平方公分20焦耳，以相差無幾，檢方偵結依重傷害罪嫌起訴呂。