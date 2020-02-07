馬英九出庭全程戴口罩 王卓鈞、方仰寧未戴口罩應審

台北地院審理「太陽花學運」民告官殺人未遂等案，今天安排勘驗蒐證帶程序，傳喚前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警中正一分局長方仰寧；受武漢疫清影響，馬、江在法庭內全程配戴口罩，王、方則未戴口罩應審。

太陽花自訴案幾經程序審查，包括已故民眾周榮宗的繼承訴訟人在內，全案共23名自訴人，控告時任總統馬英九等人殺人未遂等罪，法院決定實質審理；今天開庭，自訴人各自委任1至3名律師到庭，但自訴人則少有人現身法庭。

台北地院選用容積相對寬敞、舒適的第7法庭開庭、增設延伸法庭以投影機轉播法庭審案實況，不過，當事人眾多，法庭內仍因人與人的座位距離近，在空間上產生上壓力感，不利防疫。

周榮宗等人自訴馬英九4官員殺人未遂、重傷害未遂、傷害、強制等罪，法官今天播放2014年3月24日凌晨驅離事件中，陳抗民眾與警方在行政院集會禁制區衝突的蒐證影帶，影帶為行政法院審理太陽花相關國賠案的證據，經自訴人、被告確認得為本案證據之用。

馬英九的律師吳柏宏、江宜樺的律師葉慶元說，被告對蒐證光碟內容不爭執，但自訴人應先行確認蒐證光碟中的民眾即為本案自訴人；王卓鈞的律師陳佳瑤說，驅離時王卓鈞不在現場，無從表示意見；方仰寧是被告中唯一親自發言者，方說，自訴人的律師不在現場，表示的意見純屬臆測。