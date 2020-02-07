嘉義村長行賄買票請辭任義工 二審改判3年2月刑期更重

嘉義縣民雄鄉東興村長張永泉前年選舉期間涉買票賄選，檢方依違反公職人員選舉罷免法罪起訴，張坦承行賄請辭，並捐出2個月村長辦公費及擔任反賄選義工，一審處1年8月徒刑。檢方認他未在偵查中就全部犯罪事實自白，不符選罷法減輕其刑的規定，不服上訴，二審改判3年2月徒刑，可上訴。

台南高分院合議庭指出，檢察官上訴理由，認張永泉既未於偵查中就全部犯罪事實為自白，不符公職人員選舉罷免法第99條第5項前段減輕其刑規定的適用，認原判決適用該條項的規定對張減輕其刑，有所違誤，是有理由。

合議庭指出，張永泉對有投票權人賄賂，敗壞選風，助長賄選，使真正民主政治無法建立，對選舉所生的危害不輕。同時，衡酌張自陳已於去年2月2日起辭去嘉義縣民雄鄉東興村村長一職，並願繳回已領取的村長辦公事務費用，也願意終生擔任反賄選義工，同時呼籲社會大眾應遵守法律，杜絕一切買票不法行為。

合議庭認為，張坦承犯行，態度良好，及其所交付賄賂、行求賄賂、預備行求賄賂的金額，及購買的票數等一切情狀，認張犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，處3年2月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

嘉義地檢署前年選舉查賄，據報張為競選連任以一票4000元向熟識選民買票。張最後比對手多出100多票，贏得選舉，檢方依違反選罷法提起公訴。「做錯事，就是認錯」張事後坦承行賄買票，也對行賄買票造成不良的示範及傷害民主選舉制度深感抱歉，為表示他悔改之心，特聲明自去年2月25日起辭去村長一職，並繳回已領取的村長辦公事務費用，且願終生擔任反賄選義工，呼籲社會大眾應遵守法律，杜絕一切買票不法行為。