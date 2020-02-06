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騎士命喪813豪雨 檢起訴3人

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄報導
高雄林姓女騎士去年813豪雨時，騎機車行經岡山潭底區域淹水改善計畫工程區，遭大水沖走，被尋獲時已無生命跡象。圖／聯合報系資料照片

去年813豪雨肆虐高雄，岡山女子騎車行經岡山潭底區域淹水改善計畫工程區，遭沖走溺斃潭底抽水站閘門口。橋頭地檢署昨偵結，認定工地負責人、當地里長、抽水站人員沒及時通報權責單位或採人車管制，依過失致死罪嫌起訴。

檢方調查，去年8月高雄豪雨，潭底里長陳勝傑清晨騎車四處巡查，發現潭底排水水位高漲，聯繫抽水站值班員，要求抽水站開啟分流箱涵內水閘門，將水流引往低窪處潭底的小排水系統，緩解淹水情況。

林姓抽水站人員明確告知，高市水利局宣布，禁止開啟分流箱涵內水閘門，仍拗不過陳勝傑要求，開啟、告知操作方式後就離去，陳則繼續視察。

不久後，王姓工地負責人擔心連夜大雨致災，趕到潭底區域淹水改善計畫工程第二工區巡視，發現該地已是汪洋一片，區隔開挖處的三角錐及連結桿都遭大水沖走，連怪手都岌岌可危。王先封閉產業道路近潭底里一側道路，原要再趕往嘉興路一側管制人車通行，卻因機車進水拋錨而耽擱。

橋頭地檢署偵結，認定王姓負責人未採取應變措施，延宕封路作業時程，應予以究責。陳勝傑固然心繫里民，但他指示。林姓抽水站人員違規開啟水閘門林也沒堅守原則，配合違規，讓產業道路低窪處淹水情形惡化，且未通報權責機關，確有過失，昨天起訴王姓工地負責人、陳勝傑、林姓抽水站人員，也請法院酌情量刑。

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