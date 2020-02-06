酒女餓死親兒 胞兄涉案遭聲押

林姓酒店女子，2018年11月嫌2歲兒子太吵，竟將兒子關進廁所，3天後返家，才發現兒子早已死亡，警方發現男童瘦到皮包骨蜷縮在馬桶旁，死狀極慘，台北地檢署月前依遺棄致死罪嫌起訴林女。

林女的哥哥林文諒當時涉案遭通緝，今天被逮捕歸案，台北地檢署訊後聲押林文諒。

據調查，林女2016年與前男友生下兒子，不久後即分手，北上到林森北路酒店上班，2018年11月6日因氣兒子藉故吵鬧，將他關在廁所，隨後出門上班，但3天返家叫兒子卻無回應，打開廁所發現兒子死亡，與同居男友蕭男商議後，2人決定報警。

員警到現場查看發現男童死狀極慘，身軀削瘦身軀蜷縮在馬桶旁，且身型瘦小與正常的2歲孩童體重明顯有一段落差。

林女警訊時供詞反覆，先說兒子在半年前起食慾不振，曾帶他就診但找不到病因，不是故意餓死他；之後改稱3天前有將兒子託付給哥哥照料。