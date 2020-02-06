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謠傳政府發國難財 彰化警方查到4人移送法辦
口罩之亂人心惶惶，亂散佈訊息者也要小心觸法，民進黨彰化縣黨部發現有民眾在網路上散發網路謠言說「醫療用口罩一個成本不用1元進價，…政府公司統購後，批給超商4-5元……災難財最好最容易賺……」等不實訊息，彰化縣警察局已偵破4件4人，依違反刑法妨害名譽或社會秩序維護法罪嫌移送管轄地檢偵辦。
民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，上周彰化縣黨部闢謠大隊即接獲資訊，發現有網友在網路散發政府發國難財的謠言，即到彰化縣警察局科技犯罪偵查隊報案查處，很感謝彰化縣警察局積極查處，迅速逮到假名「宋中積」的徐姓男子，遏止亂源。
彰化縣警局科偵隊隊長林世行表示，1月31日接獲黨部報案後，即積極查辦，其中以「宋中積」假名在網路上發言的徐姓男子是桃園人，又陸續查出在苗栗、新北、雲林等地共散佈網路謠言4人已 函送當地地檢署。
4名散發網路謠言者包括徐姓男子po文說 「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4-5元，每天出貨400萬到600萬個，……一天賺45億，災難財最好最容易賺……」。
另一名被移送法辦者則po文 說「為什麼禁出口 ?為什麼庫存 4000萬副，還要廠商統購，定價8元，就是要哄抬價錢好發國難財...」。
林世行說，依據傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，損害公眾或他人者，可罰三百萬元以下罰金，防疫視同作戰，民眾勿隨意散布或轉傳有關疫情的不實資訊，或惡意傳播詆毀他人名譽訊息，警局會持續查辦散佈不實謠言者，決不寬貸。
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