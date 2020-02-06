影／台南市府及檢警調攜手 打擊不法防疫物資哄抬囤積

因應武漢肺炎疫情發燒，台南市府與台南地檢署攜手合作，全力打擊不法防疫物資囤積及價格哄抬。台南市長黃偉哲、台南地檢署檢察長林錦村、台南市警察局長周幼偉、台南市調處長鄭伯卿今天下午共同宣示，將互相配合，嚴格查緝，杜絕不法。

台南市府統計，迄今計受理書面陳情口罩價格異常12件、電話陳情8件，消毒用酒精價格異常3件，總計23件，目前積極查核，蒐集相關事證。法制處表示，如確有哄抬、囤積，將移送地檢署、公平交易委員會查處，絕不寬貸。

黃偉哲說，防疫期間口罩是非常重要的物資，若被囤積哄抬，可能造成防疫漏洞，使得需要用的人沒有口罩可戴。今天起口罩是實名制購買，口罩生產由中央防疫中心管控，再透過中華郵政送到各縣市的健保藥局，由藥師發放販售，購買者要持健保卡，讓健保署可以掌控說每個人的購買數量，流程已經相當完善，他表示，現在擔心的是在源頭端可能會有囤積的情形。

他強調，政府絕對不容許嚴重危害、妨礙防疫工作的囤積跟哄抬的行為，民眾千萬不要以身試法，檢警調及消保官都會嚴加查辦，並呼籲在防疫期間，大家互相體諒，「相忍為防疫」。他提醒，如酒精、消毒水等防疫物資也不要囤積，尤其酒精是易燃物，囤積在家裡是非常危險的。

台南地檢署檢察長林錦村表示，針對民眾關心口罩等防疫物資，如有囤積或哄抬物價，將由民生專責檢察官負責偵辦，目前已經已有相關案件偵辦中。如發現相關事證，林錦村鼓勵民眾踴躍檢舉外，對散布有關不實疫情的訊息，也會加以查辦。