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公務員懲戒委員會將正名「懲戒法院」 一級二審

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
公務員懲戒委員會將正名「懲戒法院」，分「懲戒法庭」與「職務法庭」，採一級二審制。 記者王宏舜／攝影

司法院院會今決議通過公務員懲戒委員會組織法修正草案，公懲會將正名為「懲戒法院」，懲戒程序也將由一級一審制改為一級二審制，並配合法官法修正職務法庭相關規定。

公懲會原以審議會方式審議公務員懲戒案件，後來改採法院體制，懲戒案結果也以裁判方式作成；另為因應法官法中職務法庭制度變革，因此去年6月28日修正公懲會職掌和組織變更。但因懲戒新制施行以來，外界對「公務員懲戒委員會是否為法院？」有誤解，司法院為求名實一致，並遵照釋字第396號解釋「有關機關應就公務員懲戒機關之名稱，併予檢討修正」意旨，認為公懲會有更名必要。

現行公務員懲戒為一級一審制，被付懲戒人無從上訴，但憲法第16條保障人民訴訟權，釋字第752號解釋也有相關解釋，以賦予當事人在不服懲戒法院初次判決時提起救濟的權利，以發揮糾錯及權利保護功能，因此公務員懲戒法修正草案將公務員懲戒程序改為一級二審制。

懲戒法院分「懲戒法庭」與「職務法庭」，但兩者成員組成來源、任命程序、掌理審判事務類型等都不相同，司法院認為應分別由懲戒法庭、職務法庭法官組成的法官會議各自議決年度事務分配、代理次序、法官配置等，不應彼此侵越權限。

未來修法後，公懲會委員長將改為懲戒法院院長，公懲委員也修正為「法官」。懲戒法庭第一審案件的審理和裁判，以法官3人合議，並由資深法官充審判長；第二審案件以法官5人合議，由院長充審判長。而職務法庭第一審懲戒案件則由職務法庭法官和「參審員」評議。

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