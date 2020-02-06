散布武漢肺炎封院假訊息 屏東4人緩起訴

武漢肺炎疫情已使得民眾人人自危，然而在屏東有人散布屏東基督教醫院封院，且有確診案例等「假訊息」，謠言透過網路快速流傳，鬧得人心惶惶，屏基醫院也為此不斷進行澄清。屏東地檢署日前掌握蔡姓民眾等4人，涉嫌散佈不實訊息，傳訊到案後皆坦承犯行，因犯後態度良好，偵結後分別諭知緩起訴處分。

屏東並無武漢肺炎確診病例，但警方在1月24日接獲通報，有民眾以通訊軟體散布屏基醫院因武漢肺炎封院的不實訊息。屏東地檢署主任檢察官陳彥竹偵辦查出，1月22日下午4點起，蔡姓、宋姓、杜姓及勒斯等4人，使用LINE通訊軟體，散播「…你這幾天不要來屏基這邊，也不要來我們家買便當，屏基封起來了，有一個武漢病毒的人進過醫院」、「3個中了」等文字，並傳送至特定多數人得共見群組中。

訊息如滾雪般球越滾越大，屏基醫院也因此湧入多通電話詢問電話，便立即透過澄清，表示未收治任何確診個案，所有疫情依衛生主管機關發佈為準，希望民眾不要聽信任何不實謠言，更不要以訛傳訛造成無謂的恐慌。

屏東地檢署指出，衛生福利部公告武漢肺炎為「嚴重特殊傳染性肺炎」，屬第5類法定傳染病，蔡姓民眾4人未經查證散布訊息，以致人心惶惶，依涉嫌違反傳染病防治法第63條，散播傳染病疫情之不實訊息罪嫌偵辦。由於4人坦承犯行且犯後態度良好，因本件事證明確，檢察官分別諭知緩起訴處分，但要求在屏東縣衛生局於其網頁及相關臉書上發文澄清。