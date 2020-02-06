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坑殺萬名投資人 樂陞向許金龍求償16億元失敗

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
許金龍。本報資料照片

日商百尺竿頭公司收購樂陞科技公司破局，2萬名投資人遭坑殺，樂陞董事長許金龍二審被依違反證交法判12年徒刑，併科1億元罰金，最高法院撤銷發回更審中；樂陞公司事後也向許金龍、前董事謝東波求償美金5468萬餘元及新台幣350萬元，共計超過16億餘元，台北地方法院今判樂陞敗訴，許金龍、謝東波免賠，可上訴。

樂陞公司已改名為齊民公司，2017年在證券投資人及期貨交易人保護中心要求下，向當時的董監事許金龍、賴東波提民事訴訟求償，其中許金龍利用人頭公司收取顧問費新台幣350萬元，另樂陞公司賣股票給中國遊戲平台廠商產生近千萬美元價差及4千多萬美元的未收回款，共計美金5468萬餘元，總金額高達逾16億元。

許金龍被控為讓樂陞股價不墜，2016年5月與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外稱出資百分之20，創造樫埜由昭有意公開收購樂陞假象。投資人誤信公開收購方為日本人所掌控的「百尺竿頭」而非「陸資」，大量買股。但王未依協議支付款項，無法完成公開收購交割，樂陞股票大跌。

高院二審認定許金龍與鄭鵬基、楊博智（即曾犯下國票盜領案的楊瑞仁）等人連續高買與低賣、相對成交、虛掛買單等手段操縱樂陞股價。許金龍在2016年5月15日知悉王佶、百尺竿頭要收購樂陞股票，卻請人下單買進及賣出樂陞股票，構成內線交易

許金龍一審依證券詐欺、內線交易等罪判許18年徒刑，併科1億元罰金，沒收7億元犯罪所得；二審改依刑法背信未遂等罪判許12年徒刑，併科1億元罰金，12億元犯罪所得沒收。

內線交易 民事訴訟 詐欺
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